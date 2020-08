Audi A1 Citycarver: 'crossover premium' amb segell català

Com si es tractés d’una passarel·la de moda, l’Audi A1 Citycarver que hem provat recentment ens ha mostrat què passa quan traslladem els principis del món de la moda a l’automoció. Fer la comparació és molt senzill: presenciar una desfilada de moda és contemplar les últimes tendències del món tèxtil, sovint sense acabar d’entendre alguns conceptes per ser excessivament innovadors. Doncs en el món de l’automòbil passa el mateix, i l’Audi A1 Citycarver n’és un bon exemple.

Prenent com a base un Audi A1 normal (un utilitari premium que comparteix segment amb models com els Ford Fiesta o Seat Ibiza) la marca dels quatre anells ha modificat el disseny i la carrosseria del cotxe per transformar-lo en un crossover, un vehicle amb aspecte aventurer que semblaria indicat per realitzar una conducció off-road, però que com veurem més endavant no està preparat per sortir de l’asfalt.

I com deia abans aquest principi pot semblar incomprensible, però si alguna cosa tenen els gustos és que són completament irracionals... de manera que aquesta fusió de conceptes utilitari i crossover agrada força al públic. Així doncs, ja tenim l’equació perfecta: un cotxe petit però ben equipat i construït com és l’Audi A1 i un disseny de tipus crossover tal com demana el mercat. El resultat és l’Audi A1 Citycarver, que hem tingut l’ocasió de provar, i del qual expliquem a continuació tots els detalls.

DISSENY EXTERIOR

Les diferències entre l’A1 Citycarver i l’A1 Sportback són prou significatives per arribar a considerar-los dos models diferents. És cert que a nivell mecànic o de xassís no es produeixen canvis, però a nivell estètic es poden diferenciar tots dos models fàcilment. De fet, si ens fixem en la part frontal del Citycarver, el primer que crida l’atenció és la graella davantera, que en aquest cas és octogonal i no hexagonal com a l’A1 normal per assemblar-se més a la resta de la gamma SUV de la marca.

D’altra banda, també sobta que aquest model només disposi de dues motllures decoratives a la part superior de la graella, mentre que l’A1 normal en té tres que recorden les originals de l’Audi Sport Quattro dels anys 80. Pel que fa a la resta d’elements de la part davantera gairebé no hi ha més canvis, tret de les proteccions plàstiques de la part inferior del para-xocs, un element gairebé imprescindible en qualsevol SUV i que el Citycarver llueix en color alumini mat.

La nostra unitat de proves disposa de l’acabat Edition One, una versió que només va estar a la venda durant els primers mesos de comercialització del model i que incorpora alguns elements estètics específics i una motllura identificativa a la part inferior de les portes posteriors.

Però en línies generals el disseny de la part lateral és molt similar al de qualsevol Audi A1 Citycarver en versió normal, i això es tradueix en unes llandes de sèrie de 16 polzades que opcionalment poden arribar a les 18, unes pinces de fre que poden ser de color vermell o uns passos de roda de color negre. Un color que, per cert, està present en totes les motllures, faldons, entrades d’aire i fins i tot al logotip identificatiu de la marca i el model.

Finalment, si ens fixem en la part posterior observem com es repeteix el patró estètic del frontal, amb unes motllures de color negre, un aleró força prominent, uns para-xocs amb proteccions de plàstic a la part inferior i fars amb tecnologia led.

Però l’Audi A1 Citycarver no només es diferencia respecte a un A1 normal pels detalls estètics, sinó també per les mides. Els para-xocs específics són una mica més grans que els normals, de manera que aquest model és 1,7 cm més llarg (4,046 m) i 1,6 cm més ample (1,756 m).

Això sí, on es produeix la major diferència és en l’altura. Com que les rodes són més grans i la suspensió és 35 mil·límetres més alta, la carrosseria del Citycarver està 7,4 centímetres més elevada que la de qualsevol A1, i fa 1,483 metres d’altura.

DISSENY INTERIOR

Tot i que exteriorment som davant d’un vehicle molt particular, amb poc més de quatre metres de longitud a ningú se li escapa que estem davant de l’Audi més petit de la gamma. Però quan passem a l’interior de l’Audi A1 Citycarver aquesta sensació desapareix completament, ja que els ajustos i la qualitat dels materials que empra la marca alemanya en tots els seus vehicles és fantàstica.

Només cal seure als seients esportius de cuir de la versió amb paquet S-line (de sèrie en el model Edition One) per apreciar-ne el confort i bona subjecció, o posar les mans al volant i tocar dos o tres botons per percebre la gran atenció pels detalls que el fabricant d’Ingolstadt ha posat en aquest model. De fet, un dels elements més impactants de l’Audi A1 Citycarver (i de l’A1 normal) és que es produeixen a la fàbrica de Seat, de manera que la bona qualitat de construcció és en certa mesura responsabilitat dels treballadors de Martorell.

Avui en dia ja no hauria de sorprendre a ningú, però el cert és que Audi no ha dubtat ni un segon en instal·lar al seu petit utilitari tota la tecnologia que té disponible en matèria de seguretat i infoentreteniment. Per aquest motiu l’Audi A1 Citycarver d’aquesta prova disposa de sistemes com el Pre Sense Front amb frenada d’emergència, l’avís de canvi involuntari de carril, el control de creuer adaptatiu, la instrumentació digital Audi Virtual Cockpit amb pantalla de 10,25 polzades i una pantalla central de 10,1 polzades que, a més, equipa el control per veu i la compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto.

Si a aquest conjunt digitalitzat i als materials amb bon tacte hi sumem una il·luminació ambiental que disposa d’un bon grapat de colors i unes motllures en color de contrast que repliquen el color de la carrosseria, el resultat és un Audi A1 luxós però desenfadat, més pròxim al públic jove que els models superiors de la marca.

HABITABILITAT

No es pot negar l’evidència, i el fet que ens trobem davant d’un cotxe de quatre metres que fa servir la plataforma MQB A0 del Grup VAG té com a conseqüència que el seu espai interior no sigui l’aspecte més destacable del cotxe i que hagi d’equipar elements que han quedat una mica desfasats, com per exemple el fre de mà manual amb palanca.

A les places davanteres hi ha prou espai i la comoditat és elevada, però a les places posteriors no s’hi pot viatjar amb tantes garanties si decidim fer-les servir totes alhora. És a dir, que l’accés a les dues places laterals és correcte i hi ha prou espai per a les cames o el cap per a persones de fins a 1,80 metres aproximadament, però el seient central té un respatller molt dur i la presència d’un túnel central molt ample ens obliga a posar els peus a l’espai que tenen habilitat els altres dos passatgers.

A més, com que no és un vehicle gaire ample el fet de seure a la plaça central ens obliga a ocupar bona part de les places laterals, de manera que es pot concloure que l’A1 Citycarver és un molt bon cotxe per a dues persones, un bon cotxe per a quatre persones, però un mal cotxe per a cinc passatgers. De fet, com gairebé tots els vehicles d’aquest segment.

Pel que fa a la capacitat del maleter, cubica un total de 335 litres que són fàcilment aprofitables i només penalitza una boca de càrrega una mica elevada. Els seients es poden abatre en disposició 60:40 i aleshores la capacitat augmenta fins als 1.090 litres.

MOTOR

L’Audi A1 Citycarver només està disponible amb motoritzacions de gasolina, i es pot escollir amb 95 o 116 CV (motor tricilíndric d’1.0 litres) i amb 150 CV (motor de quatre cilindres i 1.5 litres). La nostra versió de proves correspon a la motorització 30 TFSI de 116 CV, associada a la caixa de canvis automàtica S Tronic de set velocitats.

Penso que aquesta configuració serà una de les més demandades perquè també és la més lògica, ja que combina el bon funcionament del motor tricilíndric amb l’efectivitat del canvi automàtic d’Audi. Si bé el maridatge d’aquest propulsor i la transmissió automàtica no resulten tan suaus com en altres models de la marca –especialment a l’hora de maniobrar o iniciar la marxa– el cert és que és una de les combinacions més recomanables i val la pena apostar pel canvi automàtic opcional si la nostra intenció és circular assíduament per ciutat.

El més destacable d’aquest motor amb 116 CV i 200 Nm de parell és que té una potència més que suficient per moure’s tant en entorns urbans com per carretera o autopista. En aquest sentit el consum que va fer l’Audi A1 Citycarver durant la prova va ser d’entre 6,5 i 7 litres, en funció del mode de conducció que escollíssim i del nostre estil de conducció. Per carretera aquest registre pot baixar fins als 5,8 litres circulant a velocitats legals, la qual cosa no està gens malament.

DINAMISME

La intenció d’Audi amb el Citycarver ha sigut la de fer un vehicle urbà amb un esperit més aventurer, de manera que han escollit un format crossover per a la carrosseria. Però no ens enganyem, aquest cotxe no pot disposar de tracció total ni incorpora cap mode de conducció pensat per afrontar situacions de baixa adherència o una circulació per superfícies en mal estat. Així doncs, només resulta millor que un A1 normal a l’hora de conduir per pistes en bon estat en el fet que la suspensió està una mica més elevada, però es tracta d’un cotxe eminentment urbà.

I és precisament en aquest àmbit en què l’Audi A1 Citycarver destaca positivament malgrat tenir un tacte de suspensió una mica més dur que el model normal, a causa també dels neumàtics de 18 polzades. A la ciutat es troba molt còmode i les seves mides contingudes afavoreixen que es pugui aparcar a gairebé qualsevol espai. Però curiosament circulant per carreteres revirades també es mostra com un cotxe àgil i dinàmic, i l’extra d’altura no repercuteix en un comportament menys apamat.

Si seleccionem el mode de conducció més esportiu (anomenat dynamic) no només s’endureix la direcció i es modifica la resposta del canvi automàtic o el motor, sinó que el sistema d’àudio emet un so que simula el d’un motor esportiu. Tot i que està molt ben aconseguit, es nota molt que es tracta d’un so artificial, però com que el cotxe gaudeix d’unes bones prestacions malgrat tenir “només” 116 CV és un element que pot ser fins i tot divertit.

En línies generals, l’Audi A1 Citycarver és un vehicle que compleix en tots els apartats, ja que amb una acceleració de 0 a 100 km/h en 9,9 segons i una velocitat màxima de 198 km/h resulta perfectament vàlid per viatjar per carretera i autopista. Però, com deia, és a la ciutat on podem gaudir de tots els seus avantatges, com per exemple una carrosseria una mica més elevada que la d’un A1 normal que ens proporciona una millor visibilitat.