Les claus de l'èxit del Seat Arona

Per primer cop en la història de Seat un SUV ha sigut capaç de superar en vendes a l’estat espanyol un referent de la marca com és l’Ibiza, històricament el model més venut de Seat i que ara s’ha vist superat per un model que, basat en la mateixa plataforma i amb la mateixa mecànica –i tot i ser més car que l’Ibiza– l’ha superat en vendes.

Hi ha diverses causes que expliquen l’èxit de l’Arona, les quals tot seguit explicaré, però convé tenir clar que en aquest cas l’ordre dels factors no és rellevant ni altera el resultat i que no hi ha cap causa més important que la resta, sinó que totes elles fan que en conjunt els compradors prefereixin l’Arona a l’Ibiza o a altres SUV de la marca com l’Ateca o el Tarraco.

Una estètica cridanera

L’Arona és un SUV que està a la moda. Urbà, de dimensions contingudes i amb moltes possibilitats de personalització. L’Arona es pot triar i configurar amb diferents combinacions de colors de pintura entre el sostre i la resta de la carrosseria, i això fa que el cotxe sigui estèticament més atractiu i visual.

Efecte novetat

La seva estètica a la moda fa que l’Arona sigui més desitjable per a determinats segments del gran públic que no pas un Ibiza, un model veterà amb molts anys al mercat i que potser comença a mostrar símptomes de desgast. L’Arona es ven molt bé entre el públic femení i amb edats compreses entre els 35 i els 50 anys, amb fills i resident a ciutats més o menys grans, un perfil de comprador força diferent del de l’Ibiza, generalment més jove, masculí i sense fills a càrrec.

Més espai interior

Tot i utilitzar la mateixa plataforma que l’Ibiza o els Audi A1 i Volkswagen Polo, l’Arona ofereix més espai de càrrega en el seu maleter, ja que té 55 litres més de capacitat que els models abans esmentats.

A més, tot i que les cotes i mides del seu habitacle fan que ofereixi un espai per a les cames i amplada molt similars, les formes de la seva carrosseria donen més sensació d’espai i amplitud als seus ocupants.

Comoditat

És una carta guanyadora de tots els SUV. Els totcamins com l’Arona tenen unes suspensions més altes, recorreguts més llargs i perfils de neumàtic més grans que permeten que circular sigui més còmode per als ocupants del vehicle.

A més, les ciutats cada cop presenten més obstacles, com ara voreres elevades, zones en obres, asfalts en males condicions de conservació, bonys, ressalts, bandes rugoses o esquenes de ruc que semblen dissenyades per fer més difícil la vida als conductors.

Encara hi ha més: la seva alçada fa que sigui més fàcil entrar i sortir del cotxe, a diferència de l'Ibiza, per exemple, i també fa la vida més fàcil a les persones grans o amb problemes de mobilitat, o a les mares i pares que han d’encabir els més petits en els sistemes de retenció infantil corresponents.

Polivalència

Gràcies a la seva alçada lliure, l’Arona també permet fer petites incursions fora de l’asfalt durant les vacances o els caps de setmana per la platja o la muntanya. Sabent que l’Arona es mourà pràcticament sempre en entorns urbans, la seva polivalència li permet presentar bones aptituds per al lleure i l’oci en família, escapant-se de la gran ciutat.

Un altre factor decisiu dels totcamins és que gràcies a aquesta alçada també s’enfilen amb facilitat a totes les voreres del país per aparcar el cotxe i deixar o recollir els nens a l’escola. Tot i que a primer cop d’ull sembli poc important, el fet de tenir unes mides compactes i poder aparcar a qualsevol lloc augmenta molt les possibilitats de l’Arona enfront de l’Ibiza o de qualsevol turisme convencional.