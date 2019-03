Seat i Nissan, amb les fàbriques a Martorell i la Zona Franca, i Volkswagen i Honda, amb les seus espanyoles a Barcelona, són les quatre grans marques de cotxes establertes a Catalunya. Els seus màxims responsables parlen de la situació del mercat i del seu futur immediat.

Mikel Palomera: “Ara és el moment de comprar cotxes, abans que pugin de preu”

Cada treballador de Seat a Martorell cobrarà una paga de beneficis de 1.068 euros gràcies als guanys operatius de la marca de 254 milions al 2018, un 33,4% més que l’any anterior. Això és, en part, gràcies a les vendes a l’Estat.

Sembla que a Seat no els afecta la davallada general del mercat espanyol dels sis últims mesos.

Hi ha molt de soroll, moltes iniciatives governamentals i del sector que només generen confusió. Tot i això, a Seat hem crescut un 13% a Espanya els dos primers mesos de l’any, i amb el Cupra un 101%. No podem estar més satisfets.

Quin és el missatge a transmetre ara?

Tranquil·litat. Les ofertes que fem tots els fabricants són ara mateix una gran oportunitat per canviar de cotxe perquè, més endavant, el preu dels cotxes es dispararà perquè algú haurà de pagar les noves tecnologies que garanteixin la sostenibilitat.

On cal posar el focus, doncs?

En la renovació del parc mòbil. Aquí hi ha catorze milions de cotxes amb més de deu anys d’antiguitat. Això no pot ser, perquè l’impacte ambiental que significa és molt gran.

Marco Toro: Hem de tornar a perdre la por del dièsel"

A Ginebra vam saber que l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi apostaria per la fàbrica de Nissan a Barcelona a partir del maig. També que la Generalitat està disposada a ajudar-la.

El Brexit pot complicar el futur de la factoria de Sunderland. Això pot afectar la de la Zona Franca?

Hem d’esperar-nos. Ningú ho sap. Barcelona és l’única fàbrica que produeix la furgoneta elèctrica de l’aliança, i l’única que fabrica una pickup per a les seves marques. Això ens hauria de donar confiança perquè demostra que el grup creu en la nostra factoria.

La davallada del mercat no convida a l’optimisme...

Tothom pateix. Algunes declaracions han espantat els compradors que volien un dièsel. És veritat que al 2022 el 42% dels cotxes seran elèctrics... però tindrem un 58% restant amb motors tèrmics, i molts seran dièsel. Hem de perdre la por d’uns motors amb una eficiència per sobre dels antics de gasolina...

¿Les mesures de protecció al sector anunciades són electoralistes?

Des d’Anfac treballem amb el govern perquè les mesures vagin més enllà.

Laura Ros: “El sector de l’automòbil viu un canvi molt important”

Des d’ara fins al 2023 Volkswagen invertirà 19.000 milions d’euros. El fabricant alemany vol vendre deu milions de vehicles elèctrics la pròxima dècada. Alguns els faran a Navarra, que té previst millorar la productivitat un 5% cada any.

¿El camí de Volkswagen cap a l’electrificació segueix la línia traçada?

El primer pas va ser la nostra ofensiva SUV per tenir-ne un per a cada segment del mercat. El pas següent, a partir del 2020, és el llançament de la plataforma MEB per a vehicles elèctrics, tal com ens vam marcar al nostre full de ruta.

Això és comú en tots els fabricants?

El sector està en un moment de canvi, amb l’electromobilitat, la millora de la connectivitat gràcies al 5G que ens durà al cotxe autònom, i amb els nous models d’explotació del cotxe compartit. El nostre cotxe ja és com un mòbil, ple de serveis com l’aparcament integrat, el lliurament de paqueteria e-commerce i serveis disponibles per a altres agents.

La CEO de Microsoft va dir al MWC que els cotxes ja són com ordinadors...

Hi estic totalment d’acord, i de fet a Volkswagen tenim una aliança amb ells per donar serveis de mobilitat.

Marc Serruya: “La realitat del mercat la veurem després de les eleccions”

Al 2025 cada Honda venut a Europa comptarà amb tecnologies electrificades. L’any vinent ja arribarà al mercat el primer 100% elèctric. El fabricant japonès, a més, vol avançar en els sistemes de carrera elèctrica bidireccional.

Moltes marques pateixen amb les vendes, però vostès semblen contents.

Ho estem. El llançament del nou CR-V híbrid ens ha donat una gran empenta i, comparativament amb l’any passat, el primer trimestre ens està anant millor.

Honda opta per la sostenibilitat. Van a l’hora ara amb el nou elèctric?

L’any vinent ja el tindrem al mercat. Honda té el seu ritme. Ens agrada consolidar el que fem i no posar en risc la satisfacció dels clients.

Aquest elèctric era imprescindible?

I tant! Els objectius de la Unió Europea en matèria de sostenibilitat són molt severs. Hem de ser valents i afrontar-los directament.

¿Les ajudes al sector espanyol arriben tard?

És clar que hi ha un component electoral. Ho veurem tot més clar quan tinguem un govern sòlid.