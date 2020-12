2010-2020: deu anys que han revolucionat el cotxe elèctric

L’any 2010 a tot el món només hi havia uns 17.000 cotxes impulsats per algun sistema elèctric (totalment elèctric o híbrid endollable) de zero emissions, capaç de propulsar-se sense la necessitat de fer servir un motor de combustió. Deu anys després, a punt d’acabar 2020, es calcula que actualment a tot el món ji circules uns 9 milions de cotxes elèctrics (molts més si sumem els híbrids endollables), una xifra molt destacable en temps de pandèmia i que encara creixerà exponencialment en un futur no massa llunyà.

De fet, diverses prediccions apunten que els cotxes de zero emissions (elèctrics i híbrids endollables o PHEV) representaràn més de la meitat del parc mòbil mundial el 2030, i algunes prediccions apunten que aquests vehicles superararan el 50% dels cotxes europeus molt abans d’acabar la dècada dels vint.

El salt tecnològic dels cotxes elèctrics els darrers deu anys ha estat enorme. De fet durant el 2010 ens semblava impossible que en una dècada les bateries de liti aconseguissin velocitats de càrrega tan elevades i que gràcies a la major densistat i capacitat energètica dels nous paquets de bateries aquestes oferissin autonomies per sobre dels 300 -i fins i tot 500- quilòmetres, arribant a assolir unes xifres que, ara sí, els fa realment competitius enfront els vehicles de combustió.

En aquests deu anys també s’ha reduït el preu dels cotxes elèctrics i dels seus components, cosa que permet que els cotxes de zero emissions comencin a ser igual de competitius que els cotxes de combustió, amb models elèctrics o híbrids endollables ben equipats, amb bones prestacions i una important càrrega tecnològica en un rang de preu comprès entre els 25.000 i els 35.000 euros, i algunes unitats per sota dels 20.000 euros molt enfocades a un ús urbà intensiu.

La clau de volta en el preu dels cotxes elèctrics rau en el preu de les bateries de liti, que actualment els fabricants poden produir o adquirir -per primer cop en la història- per sota dels 100 dòlars per cada kWh, cosa que, ara sí, comença a possibilitar la reducció de preus dels cotxes elèctrics o electrificats i homologar el seu preu de compra als vehicles de combustió convencionals.

Actualment tots els grans fabricants automobilístics ja es troben immersos en un període de transició de la seva gamma comercial, i pràcticament totes les marques importants ja disposen de diversos models electrificats (híbrids endoolables i elèctrics purs) capaços de moure’s sense necessitat de motor de combustió en diversos segments.

Si hi ha una marca que ha crescut durant aquesta dècada, precisament aquesta ha estat Tesla. Tesla va començar a cotitzar a la borsa l’estiu de 2010 a un preu de 17 dòlars cada acció. Aquest mes de desembre de 2020 els californians han arribat al seu valor borsari màxim històric, amb una cotització per sobre del 650 dòlars per cada acció.

El gran creixement de Tesla ha esperonat a altres fabricants tradicionals per engegar un procés de transició energètica cap a un model amb menor dependència del petroli alhora que ha facilitat el creixement de noves empreses que han intentat repetir l'estratègia de Tesla, com ara Lucid Air o Rivian, i fins i tot ha provocat la resurecció d'antics fabricants de luxe com ara Hispano Suiza.

De cara a la propera dècada, el gran repte dels fabricants, les companyies energètiques i les institucions ha de ser bastir una xarxa de punts de càrrega elèctrica prou gran i competitiva. Bé és cert que la xarxa de punts de càrrega ha crescut exponencialment al nostre país (especialment els darrers anys), però encara no està preparada per una transició massiva d’un gruix significatiu del parc mòbil actual (fixeu-vos que no dic tot el parc mòbil) vers les mecàniques endollables.