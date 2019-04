Els cotxes de km 0 són nous o de segona mà?

Els cotxes de km 0 són una opció atractiva per a milers de compradors. Cotxes molt nous, amb pocs quilòmetres i un preu més ajustat són alguns dels motius per explicar el seu èxit comercial al mercat català.

Amb tot, i encara que el cotxe realment no tingués cap quilòmetre al comptador, aquesta modalitat de compra és, en realitat, una compra d’un bé de consum de segona mà, segons l’article 123 del reial decret legislatiu 1/2007 i, per tant, la garantia que té és de dos anys o de només un si existeix prèviament un pacte entre les dues parts.

De fet, tots els cotxes de km 0 són articles o béns de consum de segona mà, ja que legalment han estat comprats i matriculats prèviament per un concessionari que després els revendrà a particulars, autònoms o empreses tot i que els cotxes tinguin molt pocs quilòmetres.

Generalment aquests cotxes han estat adquirits per un concessionari per utilitzar-los com a vehicle de mostra de la seva col·lecció o fins i tot vehicle de prova pels clients interessats en la compra del vehicle, i passat un període de temps o de quilòmetres determinat passa a ser venut en modalitat de cotxe de quilòmetre zero.

A vegades algunes unitats molt ben equipades i potents han servit alguns mesos com a cotxes de gerència o de demostració per a determinats esdeveniments socials per després ser posats en venda a un preu una mica més ajustat. Aquests cotxes, pràcticament sempre amb menys de sis mesos d'antiguitat, no serien ben bé models de quilòmetre zero, però a efectes de compravenda tenen la mateixa consideració com a vehicles de segona mà.

Aquests cotxes, doncs, no disposen de la mateixa garantia que els models nous o demanats directament a la fàbrica, i per norma general la seva garantia queda reduïda a un període de dos anys, o de fins i tot un any en cas de pacte previ.