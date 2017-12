Saló Ocasió: el Black Friday dels cotxes dura deu dies

La majoria dels cotxes de segona mà que es venen a Catalunya tenen més de deu anys. Entre el gener i l’octubre d’enguany, concretament 123.877 dels 234.234 vehicles d’ocasió que es van despatxar tenien aquesta antiguitat. En el conjunt de l’Estat, aquestes operacions entre particulars representen el 56% de les vendes de vehicles amb una dècada de funcionament o més.

Divendres es va posar en marxa la normativa que regula l’accés dels vehicles més contaminants a la zona de baixes emissions de Barcelona per millorar la qualitat de l’aire en episodis d’alta contaminació. La mesura penalitza els cotxes dièsel -tot i que està demostrat que els motors de gasolina emeten més NO 2 ...- i, sobretot, els més vells. Aquesta actuació limita molt la vida d’aquests automòbils més veterans, objecte de la majoria de transaccions comentades, i per tant deixa molt clar que tenen una obsolescència molt determinada.

Però, òbviament, no tothom pot permetre’s comprar un cotxe nou, o simplement no el vol. En aquest cas, una bona alternativa la presenta, per 37a vegada, el saló Ocasió, que ofereix més de 3.500 vehicles seminous de 22 marques diferents als pavellons 1 i 2 del recinte firal de Montjuïc.

Aquest “macroconcessionari multimarca de 22.000 metres quadrats és un gran centre comercial” -com l’ha definit el seu director, Josep Antoni Llopart- va obrir ahir les portes als visitants, que podran analitzar les ofertes dels expositors fins al dia 10.

L’any passat a Ocasió van vendre 2.439 cotxes, un 91% dels exposats. Un èxit que motiva que en cada edició hi hagi més expositors, i que més fabricants, a través de les marques que tenen per donar sortida als models que han automatriculat, vulguin ser-hi presents.

Aquest any les vendes poden ser encara més nombroses. “La finalització de les ajudes del pla PIVE per rejovenir el parc poden dinamitzar la venda de vehicles usats, sense oblidar que la majoria dels expositors presents són molt receptius a fer una bona valoració dels vehicles que es puguin entregar com a part de la compra”, explica Jaume Roura, president d’aquest mercat de venedors. L’objectiu del mercat de vehicles usats a l’Estat és fregar els dos milions de vendes el 2017, un fet que suposaria un creixement al voltant de l’11% per a aquest any.

Segons Antonio García, gerent d’operacions de Das Welt Auto -el paraigua que aixopluga els vehicles d’ocasió d’Audi, Seat, Skoda i Volkswagen-, l’any passat van vendre 600 cotxes a Ocasió. Això els permet “oferir descomptes que poden arribar al 30% del valor del cotxe, als quals s’han d’afegir 2.000 euros addicionals si el vehicle el compren a terminis a través de la nostra financera”, segons explica.

Totes les operacions efectuades a Montjuïc venen avalades per la garantia que ofereixen els venedors professionals, a diferència del que passa tot sovint amb les que es fan entre particulars, que encara representen el gruix del mercat de segona mà.

“Els models que hi ha a Ocasió -explica Llopart- procedeixen en la majoria dels casos dels anomenats quilòmetre zero, de gerència, demostració, cortesia, flotes de lloguer, leasing o renting. Això normalment vol dir que venen molt ben equipats, la qual cosa permet als hipotètics clients comprar cotxes carregats d’extres i accessoris, amb molts pocs quilòmetres, per un preu fins i tot inferior al que pagarien pel mateix model nou però amb un nivell d’acabats bàsic”.

Els cotxes que hi ha estan revisats per Applus+, empresa dedicada a la inspecció, assajos i certificacions de tota mena. La majoria dels models són relativament joves, ja que són força nous i amb pocs quilòmetres, i això els assegura una vida prou llarga per no veure’s afectats a curt termini per la normativa recent de restriccions de circulació als cotxes més vells, que s’anirà imposant i endurint de manera progressiva. És a dir, que parlem de vehicles amb un llarg recorregut. Però si el que volem és un cotxe per iniciar-nos en la conducció, per fer les funcions d’un vehicle auxiliar o de complement, o simplement no volem/podem pagar gaires diners, a Ocasió també hi ha ofertes dels anomenats cotxes mileuristes, que poden fer aquesta funció per un preu molt contingut. I, el que és més important: amb l’aval que suposa disposar de la garantia que ofereixen els venedors professionals que hi ha en aquesta mostra, que representa una enorme concentració d’ofertes i d’oportunitats. Val la pena acostar-se aquests dies a Montjuïc per triar i remenar.