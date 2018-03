Mobile World Congress: 4 rodes per 5G

El món de la mobilitat i l’automoció ha tornat a tenir un paper destacat al Mobile World Congress, que ha coincidit novament amb els entrenaments de pretemporada de la Fórmula 1 al Circuit de Catalunya.

A diferència de l’any passat, cap empresa de les que han participat en el congrés de telefonia ha fet cap acte a Montmeló. Però si la muntanya no va a Mahoma... Com va fer Lewis Hamilton el 2017, convidat per Blackberry -patrocinadora de l’escuderia Mercedes-, Fernando Alonso va visitar el recinte de Gran Via 2 aquest dimarts. L’asturià va explicar com els equips de F1 recopilen les dades del comportament del cotxe, com les transmeten mitjançant les xarxes de comunicació més ràpides i, sobretot, va donar a conèixer els plans per a l’equip d’e-games que ha muntat en col·laboració amb Logitech. El pilot de McLaren està convençut que la volada que estan agafant els jocs en xarxa pot arribar a igualar la popularitat i el volum de negoci de les competicions reals, i que pot aportar noves eines de treball per als pilots que, provinents del kàrting, es vulguin iniciar en l’automobilisme professional.

En un àmbit més “terrenal”, les marques d’automòbils van mostrar les seves últimes creacions i, com ha sigut la tònica general, la tecnologia 5G ha sigut el pal de paller al voltant del qual han girat la majoria de les novetats presentades pels fabricants, que reconeixen que serà fonamental per aprofitar al màxim els avantatges que suposarà per a la connectivitat dels cotxes. Com ja vam explicar dimarts a l’ARA, Seat va comunicar la creació de XMoba, l’empresa que ha fundat la filial catalana del grup Audi-VW per agrupar tots els projectes tecnològics que, en endavant, facin els de Martorell. A més, Seat ha explicat que serà la primera marca de cotxes que integri Shazam, el servei de reconeixement de cançons, als seus cotxes abans de dos mesos. El seu president, Luca de Meo, també va detallar la voluntat de la marca de col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona per potenciar la tecnologia 5G i convertir aquesta ciutat en el laboratori europeu per desenvolupar-la.

Toyota -el primer constructor mundial de l’automòbil- ha presentat a Barcelona la tecnologia SmartDeviceLink (SDL), una eina per utilitzar amb total seguretat la connectivitat proporcionada pels telèfons intel·ligents mentre conduïm.

Aplicacions al servei del conductor

Aquesta plataforma de software l’han desenvolupat en col·laboració amb Ford, i pot ser utilitzada en cotxes de moltes altres marques. Precisament la marca de l’oval ha fet saber en aquest mateix congrés que Waze, una de les aplicacions més populars, basada en la col·laboració dels més de cent milions d’usuaris actius que ja té a tot el món i que informen en directe de com eludir els embussos de trànsit, estarà disponible per als cotxes de Ford a partir de l’abril.

Això serà possible gràcies al sistema de navegació SYNC 3 que ofereix el FordPass Live Traffic, una manera d’accedir també amb seguretat a les aplicacions que tinguem al nostre smartphone sense apartar la vista de la carretera ni haver de treure les mans del volant. Aquesta ha sigut una de les tendències més generalitzades dels constructors de cotxes vistes al MWC.

Mercedes ha informat que intensificarà la seva cooperació amb la start-up d’Israel Anagog, que ha desenvolupat un software que, a través de diversos sensors, analitza el comportament dels usuaris dels telèfons intel·ligents. Amb aquest exercici d’intel·ligència artificial és possible oferir serveis determinats als usuaris, una vegada coneguts els seus patrons de conducta i costums.

La marca de l’estrella s’acaba d’associar amb Here Technologies per desenvolupar mapes digitals d’alta precisió que seran de molta utilitat a mesura que vagi avançant la conducció autònoma. Amb aquesta aliança, els navegadors es podran actualitzar gairebé en temps real, ja que podran fer tots sols les correccions que calgui en funció dels canvis que hagin passat als recorreguts que fem amb el cotxe.

I encara un altre fabricant alemany, BMW, ha mostrat els seus últims progressos en aquesta conducció autònoma, ja amb vehicles de nivell 5 (que van tot sols, sense cap mena d’assistència humana), a més de presentar la Digital Key, que permet obrir el cotxe a través del mòbil.

Resistència per sobre de sofisticació és el que han buscat a Land Rover amb la presentació del telèfon Explore, un autèntic totterreny a prova de les situacions més extremes, que han fet amb Bullit Group, inspirant-se en el disseny del mític Discovery, un terminal amb la mateixa vocació aventurera que el llegendari cotxe d’aquesta marca.