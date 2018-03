Seat Ibiza TGI: (Jumpin’ Jack Flash) it’s a gas, gas, gas

S’expliquen moltes històries sobre els vehicles que fan servir gas natural com a combustible. Algunes són certes; d’altres, només llegendes. Segur que heu sentit a parlar d’explosions en els dipòsits d’alguns autobusos, o en els de taxis adaptats per passar d’utilitzar gasoil a gas. Però us heu parat a pensar quantes vegades ha passat això, realment? I, sobretot, a quants autobusos i taxis dels que circulen amb gas els ha passat?

La brama forma part d’un passat amb cotxes transformats, als quals la possibilitat de circular amb gas se’ls va afegir a posteriori d’una manera més o menys artesanal, potser fins i tot matussera.

A Barcelona, dels 78 autobusos que el 2017 es van incorporar a la flota de la ciutat, 18 eren de gas; els dièsel estan sent substituïts gradualment per autobusos híbrids, i actualment ja en circulen 209. I aquest primer semestre està previst afegir-ne més.

Després de fer-ho amb el Mii i el León, Seat ha incorporat la tecnologia del gas natural comprimit a un tercer model de la seva gamma. L’Ibiza TGI és un cotxe únic perquè sobre la base de la contrastada plataforma MQB-A0 hi afegeix la combinació d’un motor que pot anar, originàriament, amb gasolina o amb aquest GNC. Com va? Exactament igual que l’homòleg de només benzina, el TSI de 90 CV que també fan a Martorell. Ho expliquem.

Envoltats de neu per tot arreu, l’engeguem. Li costa agafar temperatura, perquè fa molt de fred. Anem a una gasinera i omplim els dos dipòsits de gas de 13 quilos de capacitat cadascun, fets en acer d’alta resistència; prou per a gairebé 1.200 quilòmetres en combinació amb els 40 litres de gasolina (800 km) que caben al dipòsit convencional. Aquests dipòsits resten una mica d’espai al maleter, però la pèrdua no és especialment significativa.

Comencem a circular... i després de gairebé 400 quilòmetres no hem notat res diferent perquè el comportament del motor 1.0 TGI de tres cilindres és exactament el mateix que el del TSI de gasolina. Accelera igual, corre igual i proporciona un parell motor idèntic. Prova superada. Però ara ve el millor: el moment de fer números.

Menys cost per quilòmetre

Aquest Seat tira gairebé sempre del gas. Quan el posem en marxa funciona amb gasolina fins que el cotxe obté la temperatura de funcionament òptima (10ºC), en pocs segons; després ja no tornarà a xuclar del dipòsit de gasolina fins que s’acabin els de gas. Omplir-los val 12,6 euros (a 0,975 el kilo). Amb aquesta inversió hem fet 394 quilòmetres, cosa que vol dir un cost de 3,22 € per 100 km.

Des de la marca diuen que aquest cotxe -que disposa de l’etiqueta eco de la DGT, amb els avantatges que suposa- té un cost per quilòmetre recorregut un 45% més baix que l’equivalent en gasolina (5,87 € per 100 km), i un 31% que el de dièsel (4,67 € per 100 km).

El gas per a automoció és el carburant alternatiu més utilitzat al món, amb més de 22 milions de vehicles en circulació per Europa (gairebé 60.000 a l’Estat; 8.000 de GNC). A Espanya hi ha gairebé 600 estacions on es pot fer proveïment de gas. La majoria subministren GLP (gas liquat), utilitzat sobretot als vehicles comercials. D’aquestes, 114 ofereixen el GNC, però només la meitat ho fan al públic en general. És evident que encara queda un llarg camí per recórrer en aquest aspecte, tot i que el ritme a què evoluciona la situació és prou elevat per ser optimistes.

El gas es presenta com una alternativa a l’electromobilitat, ja que no té tantes limitacions, i més tenint en compte que les reserves de gas al planeta podrien abastir-nos durant 250 anys.

Els cotxes com aquest Seat emeten un 23% menys de CO 2 , un 85% menys de NOx i fan un 50% menys de soroll que un dièsel. Dades molt importants que pesen fins i tot més que els factors econòmics, sobretot si tenim en compte que cada any moren 6,5 milions de persones a tot el món per causes relacionades amb la qualitat de l’aire.

L’Ibiza TGI és una alternativa real per tenir en compte. Perquè és econòmic i ecològic. Però també perquè per fi tenim cotxes sostenibles amb un bon disseny, macos i amb uns estàndards de seguretat al nivell màxim. Facin comptes, però sobretot respirin.

F itxa tècnica

EMISSIONS: 88 g CO 2 /km

PREU: des de 17.110 €

MOTOR: 1.0 gasolina, 3 cil. + gas

CANVI: Manual 5 v.

TRACCIÓ: davantera

MIDES: 405 x 178 x 144 cm

PES: 1.239 kg

MALETER: 262 l

DIPÒSIT: 40 litres gasolina + 26 kg GNC

Ara es mouen

Alternativa a la gasolina

La dependència del petroli condiciona excessivament el món de la mobilitat. El consum de carburants corresponent al transport és el més elevat de tots els sectors de l’economia. El gas per a l’automoció pot ser una alternativa a aquesta situació, i pot millorar la qualitat de l’aire.

Totalment segur

Els cotxes de gas són tan segurs com qualsevol altre. D’entrada, el gas natural és més volàtil que la gasolina, cosa que fa que s’evapori molt ràpidament, i es congela a 160 graus sota zero. Els dipòsits inclouen una vàlvula de seguretat que, en cas extrem (superar els 200 bars), alliberaria el gas a l’atmosfera.

Promoció permanent

L’Ibiza TGI costa, en el seu llançament, el mateix que la versió de gasolina. Si hi afegim totes les promocions que ofereix la marca, el preu final pot baixar fins als 10.650 €, que inclouen 5 anys de garantia i manteniment, l’assegurança a tot risc del primer any i una targeta de carburant per valor equivalent a uns 6.000 km.

Avantatges ‘eco’

Els cotxes amb aquesta etiqueta no paguen impost de matriculació. A Barcelona bonifiquen un 75% de l’impost de tracció mecànica i poden circular en episodis d’alta contaminació. A Catalunya tenen un descompte a les autopistes de la Generalitat, i poden circular pels carrils d’alta ocupació, independentment del nombre d’ocupants.