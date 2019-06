Honda CR-V híbrid: la sostenibilitat intel·ligent

Des d’Honda han afirmat diverses vegades que tenen el convenciment que per l’any 2025 gairebé la totalitat de la seva gamma d’automòbils estarà electrificada o, com a mínim, ho estaran dos de cada tres dels seus integrants. A començaments d’any vam veure al Saló de Ginebra el prototip Honda-e, que arribarà al mercat l’any vinent i del qual hem anat coneixent més detalls. Al Saló de Tòquio, més recentment, ens van confirmar que el Jazz -un model que aquí potser no ha tingut l’acollida que mereixia- també disposarà aviat de la versió híbrida. I són precisament aquestes interpretacions que combinen diverses fonts d’energia, normalment la de la combustió d’un derivat del petroli i l’elèctrica, les que ara els ocupen, mentre esperen el model 100% sostenible.

Des de fa uns mesos comercialitzen la versió híbrida del CR-V, el SUV més venut de tot el món. Aquest vehicle forma part de la cinquena generació d’aquest popular crossover que va néixer el 1995. El nou CR-V suposa un creixement important quant a dimensions i habitabilitat en relació a l’anterior generació d’aquest cotxe, que va veure la llum el 2012. Al mercat espanyol està disponible amb tracció al davant, i amb el motor V-Tec Turbo 1.5 i el mixt que ens ocupa avui.

La pressió per les limitacions de circulació dels cotxes més contaminants a les ciutats potencia la venda dels cotxes híbrids, que davant d’aquestes restriccions tenen una gran oportunitat comercial. Honda va fer la primera incursió en el terreny d’aquests cotxes mixtos amb l’Insight el 1999. Aquell model portava el sistema anomenat Ima, que s’ha vist superat per tecnologies molt més sofisticades i innovadores amb el pas dels anys.

Ara el fabricant japonès incorpora al CR-V el sistema Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), que combina dos motors elèctrics (generador i impulsor), un motor de gasolina de 2.0, una bateria de ions de liti i una transmissió fixa. Tot plegat, i en combinació, permet que aquest cotxe funcioni de tres maneres possibles: amb el mode EV Drive, totalment elèctric; amb l’Hybrid Drive, que combina les dues fonts d’energia, i amb el Motor Drive, que es basa en el motor de combustió, amb alguna assistència puntual del mort elèctric. La potència del motor tèrmic és de 145 cavalls, i quan el combinem amb els dos elèctrics dona un resultat equivalent a uns 184. Aquesta suma ofereix un gran parell motor, com es demostra amb la capacitat de fer el zero a cent en 8,8 segons. Pel que fa a les emissions i els consums, segons el sistema de mesurament NEDC aquest cotxe emet 120 g de CO 2 per quilòmetre, i gasta 5,3 litres de gasolina cada cent.

En la prova que vam fer del CR-V híbrid ens va agradar molt el comportament per ciutat en el mode elèctric. En carretera costa una mica acostumar-se a la transmissió fixa. Quan superem una determinada velocitat, a partir dels 115-120 km/h fa un soroll que sorprèn els conductors europeus -no tant els americans, més acostumats a aquesta mena de canvis automàtics-, ja que inicialment pot fer una sensació semblant a la d’un embragatge quan patina. Però això no és així, i amb pocs quilòmetres ens acostumem a aquesta característica amb tota normalitat.

Això i la utilització de les lleves al volant de desacceleració, per aprofitar la retenció del fre motor, és potser el que sobta més quan pugem a aquest cotxe per primera vegada. Però passat un brevíssim temps d’adaptació, la transcendència i els beneficis del sistema híbrid fan que ens oblidem molt ràpidament d’aquests mínims impactes inicials.

El CR-V és un gran cotxe, ja ho vam apreciar en la prova de la versió amb motor convencional que vam fer fa uns mesos. Però amb l’híbrida aquest polivalent fa un pas endavant tan generós que, ni considerant la diferència de preu entre les dues, la decisió hagi de ser gens complicada. Jo no m’ho pensaria.

Retrovisors per càmeres

Ho vam provar en l’Audi e-tron, i també ho veurem amb l’Honda-e, dins de l’anomenada visió elèctrica de la marca. Els retrovisors externs seran substituïts per càmeres que enviaran les imatges a dues pantalles interiors de sis polzades. Això no només aporta refinament estètic, sinó que millora la sostenibilitat gràcies a l’eficiència aerodinàmica que entrega. Portaran un sistema per evitar l’acumulació d’aigua a les òptiques si plou.

Plataforma elèctrica

L’Honda-e, el primer cotxe compacte totalment elèctric de la marca japonesa, serà el primer model que utilitzarà la nova plataforma que aquesta firma ha creat per acollir específicament models elèctrics. Aquesta base acollirà les bateries a la part més baixa, per millorar l’estabilitat, i repartirà el pes equitativament entre els dos eixos. La bateria proporcionarà una autonomia d’uns 200 quilòmetres.

Detalls solidaris

Marc Márquez i Jorge Lorenzo van apadrinar, abans del GP de Catalunya de motociclisme que es va disputar el cap de setmana passat a Montmeló, una nova edició de la iniciativa solidària d’Honda El valor d’un gest. Aquesta acció la van començar fa sis anys, i des d’aleshores ha servit perquè la marca entregui 150.000 € a diverses entitats que treballen per millorar les condicions i el desenvolupament de nens amb malalties diverses.

Aquest cop l’associació triada ha sigut la fundació Pequeño Deseo, que actua en hospitals com Sant Joan de Déu o la Vall d’Hebron. L’objectiu és promoure la difusió de 25.000 fotografies a les xarxes socials en què aparegui gent amb els ulls tancats, representant que somien, i l’etiqueta #hondaelvalordeunsueño. Per cada imatge, la firma aportarà 1 euro a la fundació per fer realitat els somnis d’aquestes nens amb malalties cròniques.