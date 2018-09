Ford FocusL’alternativa als compactes convencionals

Des que Ford va treure al mercat el Focus fins avui ja han passat vint anys i tres generacions d’un dels models compactes de més èxit de la marca de l’oval. En aquestes dues dècades hem vist tota mena de versions d’aquest cotxe, i carrosseries ben diferents amb finalitats i usos força diversos. Ara ha arribat el moment de la quarta generació d’un vehicle que, a més de la polivalència, té com a principal obsessió la seguretat dels ocupants. Només néixer, el nou Focus ja ha obtingut les cinc estrelles en el test de xoc EuroNCAP, que és la màxima qualificació que pot treure un cotxe en l’exigent protocol que aquest organisme sotmet tots els vehicles per analitzar el seu nivell de protecció.

El nou Ford combina tres radars, dues càmeres i dotze sensors d’ultrasons per permetre el funcionament d’un grapat de dispositius molt ampli que ajuda a la conducció i permet incrementar els nivells de seguretat tant per als ocupants del cotxe com per tot el que ha de conviure amb ell a la via pública: vianants, ciclistes o altres vehicles. Aquest cotxe busca satisfer un ventall de clients molt obert. Per això, d’entrada, al mercat europeu el presenten en versions de cinc i quatre portes (que no arribarà aquí, de moment) i amb carrosseria wagon. La gamma d’acabats inclou les versions Trend -d’accés-, Titanium -que és la més completa-, Vignale -la més exclusiva- i ST-Line -amb un enfocament clarament esportiu-. Més endavant hi haurà un Focus RS, amb el nivell de prestacions que sempre han portat els Ford batejats amb aquestes lletres.

En el camp dels acabats que evoquen els cotxes crossover, fins ara Ford oferia el Fiesta Active i el Ka+ Active. Ara a aquesta oferta s’hi afegeix el Focus Active, que arribarà a finals d’any i és una mica més alt que la resta de la gamma, cosa que li permet unes determinades aptituds per superar irregularitats i desnivells del terreny amb una certa solvència. La quarta declinació del Focus parteix d’una plataforma completament nova. Quan hi pugem comprovem que l’espai interior per als passatgers i per a la càrrega és bastant més gran. Això és així perquè és una mica més llarg que abans, però sobretot perquè la distància entre eixos ha crescut cinc centímetres, ja que ara les rodes estan situades més a les puntes del vehicle.

A dins veiem que la sensació de qualitat i modernitat que transmeten tant els acabats com els components i materials emprats significa un pas endavant molt gran en comparació amb les versions anteriors d’aquest model. Les opcions de connectivitat que hi trobem són molt variades gràcies a la incorporació del FordPass Connect, que també permet vincular fins a deu dispositius diferents en una mena de wifi mòbil que fa possible aquest sistema.

L’aspecte del Focus és molt més robust ara i, sobretot, transmet una personalitat molt més sòlida que la de l’última generació. En general, aquest Ford és molt més cotxe que abans, un factor importantíssim per plantar cara a la competència en el disputat segment del mercat al qual pertany, el C, el dels turismes compactes. La gamma de motors inclou el propulsor EcoBoost 1.0, amb potències de 85, 100 i 125 CV, i el nou 1.5 de 150 o 182 CV, que completa les opcions de gasolina. Pel que fa a l’alternativa dièsel, passa pels motors EcoBlue 1.5 de 90 i 120 CV i el 2.0 de 150 CV. La majoria d’aquests grups es poden combinar amb un canvi manual de sis velocitats, o amb la nova caixa automàtica de vuit relacions.

A la prova que vam fer ens va generar sensacions molt agradables, tant pels seus enèrgics (però sostenibles) motors -costa de creure que només tinguin tres cilindres- com pel comportament del bastidor. El nou Ford es comporta amb molta solidesa i força aplom fins i tot a les carreteres tan revirades on el vam provar, algunes de les quals eren trams del Ral·li de Montecarlo. La clau no només està en l’esmentada plataforma nova, sinó també en les remodelades suspensions. Tot plegat, una alternativa a tenir present si busquem un compacte mitjà... ben ample.