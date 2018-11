Cupra Ateca: comença l’aventura més sofisticada de Seat

Tot i que el segment dels SUV és el que està obtenint un volum de vendes més elevat a la majoria de mercats, encara hi ha una part important de compradors que no acaben d’estar del tot convençuts de les bondats d’aquests cotxes. Són usuaris a qui els agrada conduir, sobretot turismes d’altes prestacions amb un elevat nivell d’estabilitat i amb un comportament especialment àgil en carreteres amb força revolts.

L’experimentat pilot de curses Jordi Gené respon a aquest perfil de conductor, amb una vocació inqüestionablement esportiva. El sabadellenc acostuma a col·laborar amb la marca Seat per desenvolupar alguns dels seus productes. Això li ha permès obtenir alguns rècords, com el que va aconseguir al volant d’un León ST al circuit de Nürburgring, que va merèixer que aquest cotxe hagi sigut el familiar més ràpid del mercat durant molt de temps.

Però aquests dos conceptes -familiar i rapidesa - podrien ser considerats antagònics si no anessin combinats amb un bon nivell de seguretat i de confort com el que ofereix aquest vehicle, i també el que avui és el protagonista de La Guantera. Gené ha tornat a col·laborar amb la casa de Martorell, en aquest cas per desenvolupar el primer producte de la nova marca del grup, el Cupra Ateca. I l’oportunitat l’ha fet canviar de parer. “Mai hauria dit que amb un SUV tindria unes sensacions tan potents com les que m’ha transmès aquest cotxe des del primer moment”, diu a l’ARA aquest veterà esportista, que ha aportat la seva experiència per fer evolucionar un cotxe força sofisticat que parteix del primer crossover de la marca catalana.

El Cupra Ateca es distingeix del Seat Ateca en diversos aspectes. Externament ho veiem en el futurista logo que presideix la graella, però sobretot en els paraxocs -redissenyats-, les quatre sortides d’escapament i les llantes específiques d’aquest model. A dins destaca el virtual cockpit -que té tot el protagonisme del davantal del cotxe-, els diferents detalls de guarniment interior i els seients tipus bucket (que són opcionals), que embolcallen totalment els seus ocupants en una conducció esportiva.

Però les principals diferències són tècniques. Començant pel vigorós motor TSi de dos litres de capacitat, que proporciona 300 cavalls de potència, combinat amb un canvi de marxes automàtic DSG de set relacions i amb la tracció integral 4 Drive. Tot plegat fa que el Cupra Ateca sigui capaç d’unes prestacions molt importants: 247 km/h de velocitat punta, una acceleració de 0 a 100 en només 5,2 segons i, sobretot, un extraordinari parell motor de 400 Nm que li marca un caràcter molt elàstic.

Divertit de conduir

Una vegada en marxa, el comportament del cotxe és francament divertit, més propi d’un esportiu de pura raça que no pas d’un vehicle multifuncional. És 10 mil·límetres més baixet que el Seat original. Però el que de debò li proporciona una personalitat molt singular és la gestió de l’electrònica, que, entre altres coses, permet regular la progressió de la direcció i el control dinàmic del xassís. En carreteres molt recargolades s’agraeix l’eficàcia del conjunt de frens Brembo, sobretot si ens engresquem més del compte a partir del so diferent, especial que emana del conjunt d’escapament.

La unitat provada tenia algunes de les diferents opcions per complementar aquest cotxe que, ja d’origen, te un nivell d’equipament molt gran: càmera de visió 360º, obertura del maleter elèctrica i per pedal virtual, llums full led, quadre d’instruments digital i l’aplicació d’identificació musical Shazam i el sistema Alexa d’Amazon.

L’Ateca Cupra és un cotxe diferent, sofisticat però no ostentós, i encara que de SUV “de luxe” n’hi ha molts, dins de la seva categoria i dimensions ho té relativament fàcil per obtenir unes vendes notables, ja que no hi ha propostes semblants de les marques de la competència. Per això la nova marca espera que aquest model inicial tingui una acceptació especial als mercats d’Alemanya, Espanya, la Gran Bretanya, Suïssa, França i Suècia.