El problema de tenir un Tesla: dues hores d’espera per carregar el cotxe

Els superchargers o supercarregadors de Tesla poden carregar fins al 80% de les bateries d’un Model S o un Model X en només vint minuts, una capacitat que els ha fet atractius i competitius al mercat nord-americà (on Tesla ven més cotxes) i a la resta del món.

El creixement de la marca ha anat acompanyat del creixement de la xarxa de superchargers a tot el món: Elon Musk va prometre milers de supercarregadors a tot el país, que de mica en mica han anat obrint però que són insuficients per absorbir tota la demanda actual. La nova generació de supercarregadors, anomenada Supercharger V3, tenen una ràtio de càrrega de 250 kW o 350 kW, cosa que permet escurçar encara més el temps d'espera a les estacions de càrrega de Tesla.

El pla dels californians era obrir 11.000 punts de càrrega més durant el 2019, per arribar a comptar amb un total de 23.000 superchargers repartits en més de 2.600 estacions de servei a tot el món. Ara bé, tot i que les intencions de Tesla són clares, no sempre responen a la realitat. De fet, Tesla havia promès que disposaria de 18.000 supercarregadors a tot el món a finals del 2018, però la realitat és que a finals del 2019 només en té 11.853 d’operatius. Sense anar més lluny, Tesla manté una llista de 45 supercarregadors a l’estat espanyol, 19 dels quals encara no estan operatius.

El desplegament dels supercarregadors és més lent del que Tesla havia anunciat, i comença a fer-se palès que és insuficient per atendre la demanda creixent de clients de la marca

Així doncs, queda ben clar que la xarxa actual de supercarregadors de Tesla o els punts de càrrega ràpida d’altres fabricants no és suficient. No n’hi ha prou per atendre les necessitats dels milions de cotxes elèctrics que Tesla o altres fabricants volen vendre a tot el món, i caldrà que els principals fabricants inverteixin milers de milions d’euros en construir nous punts de càrrega ràpida fins a arribar a tenir una xarxa més o menys homologable a la xarxa actual de gasolineres.

Fins que això no passi seguirem veient escenes com les de l’estació de San Luis Obispo, a Califòrnia, el Dia d’Acció de Gràcies. Una cua de més de quinze cotxes en una estació amb catorze punts de recàrrega, amb un temps d’espera estimat d’unes dues hores.

I a Catalunya, què?

Fins ara Tesla ja havia instal·lat set estacions de supercarregadors a Catalunya a les localitats de Torrefarrera (Segrià), a l'autovia T-11 (Reus-Tarragona), a Girona, a Caldes de Malavella (Selva), a la Seu d'Urgell, a Sant Cugat i a l'Aldea (Terres de l'Ebre). A aquests punts cal sumar-hi un altre supercharger a la ciutat de València, però de moment encara no hi ha cap altre supercarregador de Tesla a les illes Balears, la Franja o la Catalunya Nord. Val a dir que fonts de la companyia consultades per aquest diari van confirmar ara fa un any cert interès per obrir un nou supercharger a l'Eix Transversal i en dues de les illes Balears, unes intencions que encara no s’han materialitzat.

El de Sant Cugat és el punt de càrrega més gran que Tesla té a tot l’Estat, amb un total de 12 sortidors o punts de càrrega. Tenint en compte que l’objectiu de Tesla era vendre uns 2.000 o 3.000 cotxes a tot Espanya aquest 2019 i que actualment hi ha poc més d’un miler de Tesla circulant pels carrers de Catalunya i Andorra, la capacitat dels supercarregadors catalans de moment sembla suficient, però en alguns moments puntuals (estiu o èpoques amb increment de la mobilitat) ja s’han produït les primeres cues d’espera a l’estació de Sant Cugat.