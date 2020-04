La por al coronavirus impulsa l’ús del vehicle privat

Una de les moltes conseqüències del coronavirus és la por a compartir espais reduïts plens de gent o, si més no, utilitzats rotativament per diversos milers de persones diàriament. Un estudi del RACE (Real Automóvil Club de España) conclou que els enquestats prioritzen de manera clara l’ús del seu vehicle privat –cotxe o moto– per davant del transport públic.

El 86,6% dels enquestats afirmen que seguiran fent servir el seu vehicle privat un cop s’aixequin les restriccions provocades per l’estat d’alarma. Molts treballadors que fins ara utilitzaven el transport públic o que fins i tot anaven caminant al seu centre laboral han decidit passar a fer ús del seu vehicle privat.

L’estudi també extreu algunes conclusions interessants, com ara el fet que el 70% dels conductors enquestats han fet servir el seu vehicle privat durant l’estat d’alarma –la majoria per anar a comprar aliments, medicaments o per anar a treballar– i que només el 3,5% dels enquestats confessen haver agafat el seu vehicle de manera injustificada per sortir de casa. Amb tot, si extrapolem les xifres de l’enquesta al total dels conductors de l’estat espanyol podem concloure que 900.000 conductors s’haurien pogut saltar les mesures de confinament de manera conscient agafant el seu vehicle sense cap necessitat real de fer-ho.

Un fenomen global

Però la preferència per utilitzar el vehicle privat no és una tendència exclusiva dels conductors espanyols: un estudi d’Ipsos per al grup Volkswagen publicat ara fa uns dies conclou que dos de cada tres xinesos preferien moure's en el seu vehicle personal, quan abans de la pandèmia l’àmplia majoria de xinesos residents en àrees urbanes amb una altíssima densitat poblacional preferien fer ús del transport públic. A més, la majoria dels enquestats a la Xina que no disposaven d’un vehicle de propietat van manifestar la seva voluntat de comprar-ne un en els pròxims sis mesos.

Sense cap mena de dubte la por al contagi –fins i tot després que s’aixequin les mesures restrictives– farà que es produeixi un important repunt de l’ús del vehicle privat entre els conductors residents en zones urbanes i que es produeixi una reducció significativa de viatgers al transport públic o fins i tot en plataformes de cotxes i motos compartits.