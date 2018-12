Els peatges de les autopistes de la Generalitat pujaran de preu el 2019

Circular per les autopistes que són titularitat de la Generalitat de Catalunya serà sensiblement més car el 2019. A tall d’exemple, el recorregut pels túnels del Garraf a la C-32 costarà 6,93 euros a partir de l’1 de gener sense que hi hagi cap alternativa real per connectar les comarques del Penedès amb Barcelona i el Baix Llobregat de manera ràpida i segura, perquè el tram de les Costes del Garraf de la C-31 és un punt negre de sinistralitat viària i amb risc d’esllavissades de roques. Els cotxes que hi circulin diàriament de dilluns a divendres tindran una bonificació que reduirà el preu a 4,85 euros, cosa que significa una alça del 2.21% i del 2,11% respecte al 2018.

Però els trams que patiran increments de preu més elevats són els de Sitges-el Vendrell, Montgat-Mataró i Mataró-Palafolls, en tots tres casos a la C-32. El tram del Penedès costarà 4,14 euros –o 3,04 per als turismes que hi circulin diàriament els dies feiners–, el preu del tram del Baix Maresme s’enfilarà fins a 1,42 euros i el tram que arriba fins a Palafolls s’encarirà fins a 2,35 euros, amb increments que oscil·len entre el 2% i el 2,94% en tots els casos.

L’altre punt que pateix un increment considerable del preu del peatge és el túnel del Cadí a la C-16, que incrementa el preu fins a 12,07 euros, un 2,1% més que el 2018. Un altre túnel que també incrementa el preu un 2,12% és el de Vallvidrera, que passarà a costar 4,34 euros en les hores punta i 3,86 en les hores vall o de menys trànsit.

La mateixa C-16 presenta increments del 2,34% en el tram Sant Cugat-Terrassa (que passarà a costar 1,44 euros els dies laborables i 2,62 els festius) i del 2,32% en el tram Terrassa-Manresa, que passarà a costar 4,41 euros de dilluns a divendres i 8,01 euros els dissabtes i dies festius.

Per acabar el tram que menys pujarà de preu és el de la C-33 entre Barcelona i Montmeló, amb una tarifa d’1,35 euros, un increment de l’1,5% respecte al 2018.