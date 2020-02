El nou Mini, víctima col·lateral del Brexit

Ja fa pràcticament vint anys que BMW va adquirir el fabricant britànic Mini, i en tot aquest temps la matriu bavaresa ha catapultat les vendes de la seva filial britànica, que fabrica els seus productes a Oxford, al cor d’Anglaterra.

De fet, Mini és actualment una marca global capaç de vendre els seus productes als cinc continents i que ha trobat rendibilitat en els seus nous models i projectes, però un element extern com el Brexit podria complicar el full de ruta de la companyia anglesa de cotxes urbans premium en un futur immediat.

I és que la generació actual del Mini, basada en la plataforma UKL1 (vigent en el mercat des del 2014 i que també utilitzen alguns BMW de tracció davantera com els nous Sèrie 1, X1 i X2), es mantindrà vigent com a mínim fins més enllà del 2023, tal com avança l’agència Reuters.

BMW descarta desenvolupar una nova plataforma per un nou model en un context insegur, i no prendrà cap decisió fins que el Regne Unit i la Unió Europea arribin a un acord comercial definitiu. Només aleshores la matriu bavaresa decidirà quan arribarà la nova generació del Mini, amb més versions elèctriques i híbrides que el model vigent, que ja compta amb una versió totalment elèctrica però d’autonomia limitada.

L’altre motiu que explica la continuïtat de l’actual generació del Mini és que preparar les línies de la factoria d’Oxford per muntar-hi un model amb una plataforma diferent suposa una important inversió de capital i recursos que BMW prefereix estalviar-se i mantenir el focus inversor en el desenvolupament de nous vehicles elèctrics i electrificats.