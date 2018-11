"El cotxe elèctric d'Hispano Suiza es dirà Carmen i tindrà més de 1.000 cavalls de potència"

Els últims anys han ressucitat algunes marques mítiques de la mà de grans grups com Mercedes-Maybach o Audi-Horsch. Teniu algun acord amb algun gran fabricant per obtenir tecnologia o elements mecànics? Amb qui?

El nostre objectiu a curt termini no és fabricar automòbils en sèrie com ha estat el cas d'algunes marques històriques que han arribat a acords amb grans fabricants mundials. Després de diversos anys d'investigació i algun intent que no va arribar a prosperar, hem trobat uns socis tecnològics i coinversors en el projecte, que s'ajusten als nostres requeriments i necessitats. Es tracta d'una enginyeria amb àmplia experiència i especialitzada en la gestió i desenvolupament de projectes d'abast global en el sector de l'electromobilitat de caràcter innovador i tecnològic. Ve a ser un despatx d'arquitectura de vehicles a mida, un sastre de l'automoció.

Tants anys després del tancament de la companyia, Hispano Suiza encara es manté viva en el record de milers d’aficionats. Què té d’especial aquesta marca que la fa diferent d’altres fabricants històrics de casa nostre?

A nivell personal és un projecte familiar, d'ADN, que el porto a la sang, ja que va ser el meu besavi Damià Mateu qui de la mà de l'enginyer suís Marc Birkigt va fundar la Hispano Suiza el 1904. Amb un criteri empresarial modern, molta il·lusió i imaginació, van impulsar el que en pocs anys serà el líder en tecnologia automobilística i aeronàutica, amb una gran innovació i inversió en R + D, i on les patents i invencions van seguir vigents durant dècades. Els seus models eren elegants, esportius, fiables i van obtenir grans èxits a nivell de competició. Tot això fa que aquesta marca llegendària es mantingui viva en el record.

On tindreu les instal·lacions (oficines, fàbrica, taller) de la nova Hispano Suiza?

Les instal·lacions són a Barcelona, sent fidels també a l'origen de la marca, que va iniciar la seva activitat en uns tallers del Carrer Floridablanca i més tard en 1906 es va ampliar amb una gran fàbrica a la Sagrera.

Creieu que serà difícil trobar mà d’obra especialitzada al país?

Ja tenim un equip de 40 professionals treballant en el projecte, format per dissenyadors, enginyers, mecànics, etc. El projecte Hispano Suiza és molt atractiu i no és difícil trobar talent per a una comesa d'aquest tipus. És un projecte que enamora i il·lusiona. Reviure un mite utilitzant l'última tecnologia, és un somni compartit amb molta gent.

Els nous Hispano Suiza seran cotxes autònoms o penseu que conduir-los ha de ser un plaer?

La sensació i el plaer de conduir un superesportiu, és inigualable. Si li sumem que és 100% elèctric, que supera els 1.000 cavalls de potència i accelera de 0-100 en poc més de 2 segons, no té preu. Bé sí, té un preu, de 1'7 milions de dòlars que sortirà cada unitat aproximadament, amb un grau de personalització i exclusivitat única. Obres d'art i enginyeria per igual.

Encara han de passar alguns anys fins que els cotxes autònoms siguin una realitat per les nostres carreteres, i tot i que aquest dia està més a prop del que molta gent s'imagina crec que aquest tipus de joies són conceptes molt diferents.

Quina producció anual tindrà la nova Hispano Suiza?

Tenint en compte tot l'anterior, està previst que puguem fabricar al voltant dels 5-7 vehicles anuals de forma artesanal. Es vendran sota comanda, amb la possibilitat de personalitzar alguns elements sobretot en els acabats interiors.

Tindrà una llista d'espera d'un any aproximadament i amb un estricte control del potencial comprador que haurà de passar alguna cosa semblant a una 'due diligence' personal, per evitar que aquest tipus de vehicles s’arribin a revendre duplicant el preu de sortida fixat. Es tracta de peces molt exclusives buscades per col·leccionistes de tot el món disposats a pagar xifres desorbitades i volem evitar aquest tipus d’especulacions que s'ha produït en alguns casos amb marques tan exclusives.

Un dels problemes dels fabricants artesanals és el servei postvenda. Heu pensat com donar servei als clients d’altres països que tinguin algun toc o avaria amb els seus cotxes?

Aquest és un punt també molt important però avui dia està resolt. El nostre vehicle permet analitzar i solucionar gran part de les incidències remotament i que tots els nous desenvolupaments en programació, funcionalitats o altres s'actualitzin amb dos clics, en qualsevol punt del planeta, sense necessitat de passar per un taller. També disposarem de personal especialitzat que podrà desplaçar-se si fos necessari. En cas d'accident, i en funció de l'abast del mateix, es podran reparar en tallers o fabricants similars en diferents països amb els quals arribarem a acords.

Creieu que un cotxe de luxe, elèctric i fabricat a Barcelona podrà fer-se un lloc en el mercat?

Tenim estudis de mercat que indiquen que sí, que hi ha un nínxol de mercat molt clar per a aquest tipus de vehicles. Hem estudiat amb deteniment el mercat existent i es tracta d'un segment de preu, qualitat i prestacions en constant creixement a nivell mundial. La gran novetat és que es tracta d'un vehicle 100% elèctric esportiu d'altes prestacions, i aquest és el gran repte per a nosaltres.

Això ens connecta als orígens d'Hispano Suiza, ja que en 1901, tres anys abans de la fundació formal de la companyia, un enginyer que després va formar part de l'equip de Birkigt va presentar un cotxe elèctric que no va arribar a fabricar-se en sèrie per tractar-se d'una tecnologia molt bàsica i rudimentària per la qual ningú apostava el 1901.

Per acabar: sereu una marca amb un sol model o en tindreu més d’un?

Inicialment ens centrarem en un sol model amb les característiques ja mencionades, i que a més hem batejat amb el nom de Carmen, en honor a la nostra mare, néta de Damià Mateu, fundador d'Hispano Suiza. El disseny està inspirat en un exemplar únic que es va anomenar Dubonnet Xenia i que va manar construir André Dubonnet el 1938, realitzat per un aviador de la segona guerra mundial i pilot de carreres, gran entusiasta de la marca.

Tenia unes línies futuristes molt atrevides i trencadores per tractar-se d'aquesta època, i va ser un aparador de noves tecnologies, com serà aquest primer model. Després, no descartem res, estem molt il·lusionats en el nou futur de la marca. El motiu de construir aquest vehicle va ser una forma de presentació al món automobilístic d'un nou sistema de suspensió independent inventat i creat pel propi Dubonnet. El disseny del nou Carmen és el secret més ben guardat del projecte i segur que no deixarà indiferent a ningú a Ginebra.