Hispano Suiza Dubonnet Xenia, una obra mestra de l’art-déco

L’art-déco va ser un moviment artístic i cultural molt potent a Europa i Amèrica del Nord durant les dècades de 1929 i 1930, que va estar intrínsicament lligat amb la revolució tecnològica del món occidental d’entreguerres i la idea de progrés material i tecnològic.

Tot i que tradicionalment associem l’art déco als grans gratacels, els elements decoratius de ferro forjat i colat (fanals, baranes...) o en el cinema i els grans espectacles musicals del seu temps, l’art déco també va arribar al món de l’automoció, i un dels millors exemples és l’Hispano Suiza Dubonnet Xenia, una autèntica obra mestra d’aquest corrent artístic.

Dubonnet, entre les carreres, l’enginyeria i l’art

André Dubonnet va ser un as de l’aviació francesa durant la Primera Guerra Mundial -va obtenir sis victòries als comandaments d’un SPAD XIII- originari d’una família acomodada de París. Després del conflicte Dubonnet es va dedicar a les curses d’automobilisme, sempre al volant de cotxes fabricats per Bugatti alsacians o Hispano Suiza fabricats a Barcelona durant els anys 1921 i 1929. Dubonnet fins i tot va participar en uns Jocs Olímpics d’hivern (Sankt Moritz, 1928) on va competir en l’equip francès de Bobsleigh, amb resultats molt modestos.

La seva trajectòria com a pilot li va servir al francès per acumular experiència en la posada a punt de les suspensions dels seus vehicles, cosa que li va servir per dissenyar un esquema de suspensions propi.

De fet l’any 1937 André Dubonnet va escollir la base d’un Hispano Suiza H6 C ambun motor de 6 cilindres en línia i un cubicatge de gairebé vuit litres que arribava als 160 CV de potència. El model original i la seva base mecànica van ser fabricats a Barcelona, i Dubonnet va aprofitar una base que ja coneixia per instal·lar-hi el seu sistema de suspensió independent, i va encarregar al carrosser Jacques Saoutchik la seva espectacular carrosseria. Va ser Saoutchik qui va batejar el cotxe amb el nom de Xenia, en honor a la seva dona, que havia perdut tràgicament poc temps abans de realitzar l’encàrrec de Dubonnet.

L’Hispano Suiza Dubonnet Xenia (aquest va ser el seu nom oficial complert) resultant fou un cotxe avançat al seu temps, una autèntica obra d’art que tenia molt en compte l’aerodinàmica del vehicle per millorar prestacions i reduir consum de carburant. Però més enllà de la seva funcionalitat, el cotxe -finalitzat l’any 1938- va passar a la història per la seva bellesa i per haver-se convertit en un dels exponents de l’art déco francès de darrera fornada.

El sistema de suspensió inventat per Dubonnet (que incorporava un sistema hidràulic per amortir les irregularitats del ferm i cada roda muntada sobre un eix independent) va obtenir cert èxit i General Motors, Alfa Romeo i Fiat en van comprar la patent.

L’Hispano Suiza Dubonnet Xenia va canviar de mans en diverses ocasions fins que el va adquirir el Mullin Automotive Museum, un museu de l’automòbil amb alguns dels cotxes més exclusius i bonics de tots els temps.