5 motos que desapareixen amb la normativa Euro 5

L'entrada en vigor de la normativa Euro 5 ha fet que la gran majoria de models de totes les marques s'hagin hagut d'actualitzar. Tot i això, hi ha hagut uns quants models que no han rebut aquesta actualització i han deixat d'estar disponibles. En aquest article et parlem dels cinc models més importants que ja no estaran disponibles als catàlegs de les marques.

Harley-Davidson Sportster

L'icònic model de la marca, produït des del 1957, ha hagut d'abandonar el mercat europeu perquè no ha rebut l'actualització Euro 5. Sens dubte, la baixa d'aquest model serà un cop dur per a la marca al Vell Continent, tenint en compte que la família Sportster hi era la més venuda. Tot i això, estem segurs que d'entrada no abandonarà el segment i ja han sorgit rumors que tenen ja gairebé a punt un nou motor 1200. El 19 de gener la marca presentarà la gamma 2021 i probablement, a part de la nova trail Pan America, hi presentarà el model que substituirà les Sportster.

Royal Enfield Classic/Bullet 500

La marca amb seu actual a l'Índia ha deixat de fabricar el motor monocilíndric de 500 cc que portaven els models Classic i Bullet. Aquest últim es venia sense interrupció des dels anys 30 i era una roca que podia aguantar-ho tot menys, tal com hem vist, la nova normativa Euro 5. Royal Enfield ja ha anunciat que en els pròxims anys arribaran molts models nous, entre els quals els que hauran d'omplir el buit d'aquestes dues llegendes.

Suzuki Burgman 650

Un dels maxiescúters GT més venuts i exitosos també abandona el mercat. En un principi es va parlar de la possibilitat que tota la família Burgman desaparegués, però sembla que finalment només ho ha fet el model 650. La 125, la 200 i la 400 continuen disponibles a la web de la marca.

Yamaha FJR 1300

L'aparició l'any passat de la versió Ultimate Edition ja feia presagiar que la marca no actualitzaria el model i que la història de la FJR 1300 s'acabaria al final del 2020. Presentat l'any 2001, el model FJR 1300 ha sigut sempre una referència tot i que en els últims anys, com que no havia rebut renovacions importants, havia quedat una mica endarrerida quant a tecnologia.

Aprilia Shiver / Dorsoduro

Dos dels models més venuts del fabricant italià acaben de dir adeu. Els seus motors no passen la normativa Euro 5 i la marca vol presentar nous models aprofitant l'acabat d'estrenar motor 660 que ja porta la nova RS 660 i que, ben aviat, veurem en les noves Tuono 660 i Tuareg 660, una naked i una trail que la marca no hauria de trigar gaire a presentar.