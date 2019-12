Els 5 millors cotxes híbrids de 2019

Els cotxes híbrids són el present. Aquests cotxes, que mariden un propulsor de gasolina i un motor elèctric, s’han convertit en una alternativa real al dièsel i en un pas necessari en la transició industrial i el canvi de paradigma que actualment està vivint el món de l’automoció. A continuació us proposem alguns dels millors cotxes híbrids que podem trobar al mercat i que hem provat aquest 2019, sempre en funció del segment, pressupost i necessitats de diferents perfils de compradors.

Toyota Corolla (21.000 euros)

El nou Corolla és el compacte híbrid de la marca líder en mobilitat ecològica a tot el món. Entre altres coses, això vol dir que parlem d’un dels millors cotxes híbrids que s'han fabricat mai, i que supera de llarg l’Auris, que substitueix.

Les versions sedan, familiars i compactes del nou Corolla utilitzen la nova plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA) amb un centre de gravetat molt rebaixat i dues opcions mecàniques totalment híbrides sempre associades a motors de gasolina que ofereixen 122 i 180 CV de potència.

De fet, el Corolla és un cotxe magnífic, amb un bon equipament de sèrie i una relació qualitat-preu realment imbatible. Aquesta nova plataforma, que també utilitzaran els nous Prius i CH-R, permet una conducció molt més dinàmica i uns consums de carburant que difícilment superen els 6 litres, cosa que converteix el nou compacte japonès en la nova referència del segment. Els nous Golf i León híbrids tenen un problema molt gran: intentar superar (o com a mínim igualar) el llistó del nou Corolla.

Hyundai Ioniq HEV i PHEV (28.000-36.000 euros)

És una de les grans revelacions del mercat. Hyundai l’ha encertada de ple amb el seu Ioniq, un cotxe híbrid que també disposa d’una versió híbrida endollable (PHEV) que n’allarga l’autonomia i les possibilitats.

Aquest és un cotxe prou àgil i còmode per moure's en entorns urbans amb un consum de combustible molt moderat (al voltant dels 5 litres), i té prou arguments dinàmics per esdevenir un bon turisme en viatges llargs per carretera o autopista.

L’Ioniq es podria considerar un compacte amb certs aires de berlina, amb un disseny més o menys esportiu, amb uns interiors de qualitat, una estètica encertada i una excel·lent relació qualitat-preu: de fet, és el cotxe amb la versió híbrida endollable (PHEV) més econòmic del mercat.

A més, el coreà té una moderna caixa de doble embragatge millor que la dels seus rivals japonesos i un gran equipament que el consoliden com a referent del segment.

Mitsubishi Outlander PHEV (34.250 euros)

Alguna cosa deu tenir aquest SUV endollable japonès per ser el cotxe híbrid més venut del planeta. El Mitsubishi Outlander PHEV és un cotxe molt complet, un totcamí amb etiqueta ecològica de zero emissions que s'escapa de les restriccions mediambientals de les grans ciutats i que ofereix una relació entre prestacions, rendiment i consum de carburant gairebé insuperable.

Els seus 230 CV i el seu sistema de tracció integral el converteixen en un cotxe realment interessant, però si hi sumem el fet que ofereix un maleter de gairebé 500 litres de capacitat, prou espai per a tres adults a les places posteriors i unes capacitats dinàmiques sorprenents, ràpidament copsem per què el japonès és el cotxe híbrid més venut al planeta.

Pel que fa a consums, aquest SUV híbrid ofereix mitjanes de consum realment baixes en entorns urbans (al voltant dels 3 litres) i no supera els 6 litres circulant per autopista a 120 km/h, a més d’oferir una autonomia de 50 quilòmetres en mode totalment elèctric, una possibilitat ideal per circular pel casc històric d’una gran ciutat, per exemple.

Tot i que sembli un cotxe car (que ho és), no està fora del seu preu real. A tall d’exemple, convé estacar que és uns 50.000 euros més econòmic que un Audi Q7 e-tron equivalent. L’Outlander PHEV és un autèntic prodigi tecnològic i mecànic, un cotxe avançat al seu temps que ens ofereix diverses solucions de mobilitat i fins i tot de gestió energètica.

Ford Mondeo Sportbreak HEV (36.000 euros)

És una de les berlines més infravalorades del món. El Ford Mondeo és un cotxe excel·lent, totalment recomanable i amb unes prestacions i capacitats que el consoliden com un dels referents del mercat, però incomprensiblement no acaba d’arrencar comercialment al nostre país.

A diferència dels altres models seleccionats, el Mondeo utilitza un sistema híbrid HEV, és a dir, que no es pot carregar mitjançant un endoll sinó que és el mateix motor de combustió i l’ús de la frenada regenerativa o les inèrcies els que carreguen la bateria. La potència conjunta del motor gasolina i l’elèctric arriba als 187 CV, i el parell màxim, als 300 Nm, però el motor principal és el de combustió. Això sí, fins i tot en autopistes i autovies (on el motor elèctric no actua gaire) el consum no es dispara en excés i en aquestes circumstàncies es conforma amb uns 6,4 litres cada 100 km, una xifra prou digna per a un cotxe familiar de més de 1.700 quilos.

Amb tot, el Mondeo Sportbreak híbrid és una víctima més de la moda SUV. Si realment voleu una berlina ecològica amb molt de maleter, penseu en aquest model: el disseny és molt atractiu, la comoditat de totes les places excel·lent, l’equipament molt complet i el motor híbrid es mostra força eficient i permet reduir notablement els consums. Una elecció del tot recomanable.

BMW i8 Roadster (160.000 euros)

Imagineu que teniu un racó amb uns diners estalviats i no sabeu què fer-ne. Permeteu que us proposem un cotxe de pel·lícula, un esportiu que prové del futur i que vol mostrar-nos com serà el cotxe esportiu ecològic el dia de demà: el BMW i8 Roadster.

L'i8 Roadster és una autèntica obra d'art sobre rodes. La seva fesomia és futurista i estilitzada, però també respon a criteris aerodinàmics. Ara bé, aquest i8 Roadster és un cotxe realment molt baix i molt ample. És tan baix que accedir-hi no és del tot senzill i les persones amb discapacitat física, problemes d'esquena o d'edat avançada patiran per poder posar-se al volant del cotxe: un sacrifici que cal pagar a favor de l'esportivitat i del dinamisme.

L'i8 Roadster utilitza un xassís de fibra de carboni (com els bons esportius), cosa que li permet ser més lleuger (uns 1.600 quilos buit) i una millor rigidesa torsional que allotja un motor de gasolina de tres cilindres 1.5 amb 231 CV i 320 Nm de parell que impulsa les rodes posteriors i un motor elèctric que dona potència a les rodes davanteres i que ofereix 143 CV de potència. En total, 374 CV que fan volar el bavarès –accelera de 0 a 100 en poc més de quatre segons– amb un consum de només 2 o 3 litres cada cent quilòmetres.

Hi ha un detall que explica la funcionalitat ecològica i la capacitat tecnològica de BMW, present en aquest i8 Roadster. La gestió de l'electrònica és capaç de modificar el funcionament del cotxe (mode híbrid, només elèctric o de combustió) només fixant una ruta en el navegador: aleshores el cotxe detectarà quines són les zones urbanes de baixes emissions i prioritzarà el funcionament del motor elèctric. Sí, un Porsche 911 també ofereix sensacions pures com aquest i8 Roadster, però no pot ni somniar en oferir els índexs de consum i emissions d’aquest ecologista amb ànima d’atleta.

L'i8 Roadster és un dels cotxes més bonics i fascinants de la història. Un cotxe avançat al seu temps, que desgraciadament queda força allunyat de les possibilitats econòmiques de la majoria de conductors del país. Però si per casualitat us toca la Grossa o teniu uns diners estalviats i no sabeu què fer-ne, el BMW i8 Roadster és una magnífica inversió de futur. No trobareu cap altre cotxe amb aquest preu i que conservi el seu valor amb el pas del temps. Un futur clàssic que es cotitzarà molt amb el pas dels anys.