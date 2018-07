Així és com Nissan manipulava les emissions

Nissan ha reconegut manipulacions en les proves de mesurament de les emissions i consums de carburant dels seus cotxes de gasolina al Japó. Ara bé, aquestes manipulacions, deshonroses i inacceptables per la cultura nipona, fan somriure la premsa especialitzada europea.

En el cas de Nissan alguns operaris haurien mantingut una "mala conducta" a l'hora de mesurar els consums i les emissions dels seus cotxes mitjançant "informes d'inspecció de mesurament alterats". En realitat els operaris de Nissan van fer les proves en condicions atmosfèriques i climatològiques determinades (el fred o la humitat fa que el consum de gasolina sigui una mica inferior durant els primers minuts de la marxa, fins que el motor arriba a una temperatura de servei òptima) i amb els neumàtics inflats per sobre dels índexs fixats pels fabricants, per oferir menys superfície de contacte amb l'asfalt, i reduir la fricció i la resistència, cosa que afavoreix un consum de carburant inferior al real.

Aquestes manipulacions, considerades inacceptables pels japonesos, no deixarien de ser tripijocs o martingales al Vell Continent, i no tenen res a veure amb els dispositius d'instal·lació d'un software pensat per detectar quan el cotxe està sotmès a una prova d'emissions. A més tots els cotxes de Nissan superen en condicions reals les proves i els límits d'emissions mediambientals japoneses, tant o més restrictives que les europees. A més cal destacar que la marca va acceptar la supervisió del govern japonès de manera voluntària i transparent acceptant en tot moment la seva responsabilitat.

De fet l'únic cotxe que no superaria les noves restriccions contaminants és el seu icònic esportiu GT-R i el seu motor gasolina de sis cilindres en V amb 570 CV de potència, que consumeix una mitjana de 13 litres cada 100 quilòmetres (en mode normal) i té unes emissions de CO2 de 275 g/km. Per tant, les unitats afectades serien de poc més d'un miler de GT-R venuts entre els anys 2013 i 2018 al Japó, ja que aquestes proves no haurien afectat als cotxes exportats.