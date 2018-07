Tesla construirà una gigafàbrica a la Xina

Elon Musk aposta per la Xina amb la construcció d’una ‘gigafactory’ a Xangai (Xina) amb capacitat per fabricar mig milió d’unitats a l’any segons informa Bloomberg. De fet, els californians ja han registrat una empresa subsidiària domiciliada a Xangai per començar la seva activitat econòmica i industrial.

El capital inicial de la nova filial xinesa, anomenada Tesla Shangai Co Ltd, és d’uns 100 milions de iuans, més de 13 milions d’euros al canvi actual. A la nova gigafàbrica de Tesla a la Xina es fabricaran unitats dels Model 3 i del futur Model Y (el totcamí assequible basat en la plataforma del Model 3), però no es fabricaran els dos cotxes més cars i de més prestigi de la marca, el Model S i el Model X.

La gigafàbrica xinesa es dedicarà al desenvolupament tecnològic i de serveis en vehicles elèctrics, fabricació de bateries, desenvolupament i fabricació d’instal·lacions d'emmagatzematge d'energia i elaboració panells solars, segons explica el seu lloc web.

L’anunci oficial per part dels de Palo Alto no serà fins al tercer trimestre de l’any i respon al pla d’expansió de Tesla, que també té fixat en el seu full de ruta l’obertura d’una nova gigafàbrica al Vell Continent, molt probablement ubicada a Alemanya.