El govern espanyol modificarà el sistema d’etiquetes ambientals de la DGT

Ara fa exactament un any explicàvem que l’OCU carregava contra les etiquetes ecològiques dels cotxes mild hybrid, semihíbrids o microhíbrids. Aquests vehicles no són cotxes híbrids, ja que no disposen de cap motor elèctric, a diferència dels híbrids clàssics. Els semihíbrids tenen un generador, motor d’arrencada o MGU (motor generator unit, en anglès) de 48V que alimenta tots els sistemes elèctrics del cotxe –com el climatizador, el navegador o el sistema d’àudio– sense haver de recórrer a l’energia proporcionada pel motor de combustió. Aquest generador o motor d’arrencada obté la seva energia d’unes bateries de plom i no pas de liti com les dels híbrids convencionals, i mai podrien impulsar un cotxe en mode totalment elèctric.

L’OCU avisava que els cotxes mild hybrid o microhíbrids són reclams publicitaris de les grans marques per permetre que els seus compradors puguin beneficiar-se dels avantatges fiscals i mediambientals dels cotxes híbrids convencionals sense que aquests siguin reals, ja que els mild hybrid contaminen igual que els motors moderns de combustió dièsel o gasolina. L’OCU també va avisar a les autoritats espanyoles que el sistema d’etiquetatge de la DGT és “injust i perillós”, ja que permet l’entrada en zones restringides de baixes emissions a cotxes potencialment més contaminants que els motors de combustió de poca cilindrada i potència moderada.

L’altre tipus de vehicles que podrien canviar la seva etiqueta ambiental són els híbrids endollables, també anomenats PHEV o plug-in, que actualment reben la mateixa etiqueta Eco que els esmentats mild hybrid, microhíbrids o semihíbrids tot i que els híbrids endollables són molt més eficients i ecològics que els mild hybrid. A diferència dels semihíbrids, els híbrids endollables poden circular en mode totalment elèctric prescindint del motor de combustió, aprofitant l’energia de les bateries de liti i regenerant energia gràcies a les frenades i desacceleracions del vehicle.

A l'hora de la veritat, un cotxe semihíbrid pot ser fins i tot més contaminant que un vehicle dièsel o gasolina modern

Segons les primeres filtracions, els cotxes semihíbrids o mild hybrids perdrien l’actual etiqueta Eco, mentre que els híbrids endollables o plug-in podrien obtenir l’etiqueta Zero, que encara disposa de més avantatges fiscals i en matèria de circulació, com ara la gratuïtat en l’aparcament en zones blaves o l’exempció o rebaixa en alguns peatges, per exemple.

El govern espanyol vol donar resposta a les reclamacions de l’OCU i altres organismes de consumidors i organitzacions ecologistes i ja ha anunciat un grup de treball interministerial que valori la necessitat d’actualitzar les actuals etiquetes ambientals abans que acabi el 2020. En aquest sentit l’executiu obre la porta a modificar el sistema d’etiquetatge actual per adequar l’evolució tecnològica dels cotxes moderns al sistema d’etiquetes vigent, que només preveu quatre grans categories anomenades Zero, Eco, C i B.