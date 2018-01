L’Isseta ressuscita en format elèctric

Durant els anys 50 del segle passat BMW va comercialitzar el popular Isseta,un dels cotxes més simpàtics i especials de tota la seva història. més de mig segle després la marca xinesa Eagle vol reinterpretar la vella icona bavaresa per reconvertir-la en un cotxe elèctric de zero emissions i amb quatre places al seu interior.

El cotxe xinès, batejat com Eagle EG6330K, disposa d’un motor elèctric de 5’3 CV de potència alimentat per bateries de 72 kWh, que li permeten assolir els 120 quilòmetres d’autonomia i una velocitat punta de 60 km/h.

Amb tan sols 3’3 metres de llarg i 720 quilos de pes, aquest elèctric xinès no amaga la seva vocació urbana, i a diferència del cotxe original no s’obre pel frontal si no que disposa de portes convencionals laterals. Fins i tot disposarà d’un petit maleter de 20 litres de capacitat, a més de les quatre places ja esmentades.

Desgraciadament mai veurem aquest Eagle EG6330K circulant fora de les fronteres xineses, ja que el fabricant no té cap intenció d’exportar el seu model i probablement tampoc superaria els controls de seguretat europeus o nord-americans, més restrictius i exigents que els xinesos.