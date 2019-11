eScooter, la primera moto elèctrica de Seat

Seat estrenarà la seva primera moto elèctrica (un escúter urbà) durant el pròxim Smart City Expo World Congress que s’inaugurarà a Barcelona el 19 de novembre vinent. Aquest escúter elèctric s’anomenarà Seat eScooter i és fruit de la col·laboració entre Seat i el fabricant de motos Silence, amb seu a Barcelona, i del qual ja vam parlar no fa gaire temps.

La futura eScooter, de la qual només s’ha pogut veure una primera foto de la part posterior de la motocicleta, tindrà una cilindrada equivalent als 125 cc convencionals, cosa que facilitarà que qualsevol conductor amb el carnet B (que permet conduir un cotxe) en vigor i més de tres anys d’antiguitat en podria conduir una.

Tot i que encara no s’ha fet pública la potència final de la nova eScooter, no hauria de ser gaire diferent de la Silence 01 que actualment fabrica la marca barcelonina, i que té una potència de 15 CV i una autonomia de 115 quilòmetres. De fet, és bastant lògic pensar que la Silence 01 i la Seat eScooter seran en realitat la mateixa motocicleta elèctrica i compartiran motor, bateries i plataforma i tan sols es diferenciaran en la part estètica.

I és que la nova eScooter no deixa de ser un producte pensat a Barcelona i per a un consum local, ja que la capital catalana és una de les ciutats europees on més ha crescut el segment dels escúters elèctrics urbans.

A més, aquest nou producte s’inscriu en la nova orientació de la marca, que vol reinventar-se com un proveïdor de mobilitat sostenible i compartida més enllà de la venda de vehicles convencionals.

Per acabar, la nova eScooter promet ser una moto amb un format futurista i un disseny espectacular a un preu que distarà massa dels 6.250 euros que Silence demana actualment pel seu escúter elèctric.