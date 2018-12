e.Go Life: un cotxe elèctric fabricat a Alemanya per 15.900 euros

e.Go Mobile és una ‘start-up’ alemanya fundada l’any 2015 fruit de la col·laboració de Günter Schuch, el responsable de la furgoneta elèctrica més venuda a Europa –la Streetscooter–, de la Universitat d’Aquisgrà, i de l’empresa de subministraments per a automòbils ZF (que fabrica caixes de canvis per a BMW, Jaguar i Alfa Romeo, entre d'altres).

Amb una inversió inicial de 135 milions d’euros, aquesta empresa començarà a fabricar un petit cotxe elèctric i urbà que ja ha rebut 3.200 reserves. Aquest cotxe fa 3,35 metres de llarg i té tres nivells d’autonomia i potència.

El model base, anomenat e.Go Life 20, disposa d’una potència de 27 CV i 127 quilòmetres d’autonomia, i tindrà un preu de 15.900 euros. La versió estàndard, anomenada e.Go Life, 40 arriba als 54 CV i 142 quilòmetres d’autonomia, i té un preu de 17.400 euros, mentre que la versió més potent, anomenada e.Go Life 60, arriba als 80 CV i una autonomia de 184 quilòmetres, i té un preu de 19.900 euros.

Els preus de l'e.Go Life es mouen entre els 15.900 i els 19.900 euros i té autonomies reals de fins a 184 quilòmetres

Els interiors no responen a les darreres tendències tecnològiques, ni el disseny respon a cap altre criteri que el pragmatisme i la racionalitat. L’e.Go Life no és ni vol ser un elèctric de gran disseny, sinó que vol conquerir el mercat per les seves solucions de mobilitat sostenible i el seu preu assequible.

Les primeres unitats es començaran a entregar a la primavera seguint l'ordre de les reserves, i esperen un creixement anual de la producció constant que els porti a les 100.000 unitats fabricades l’any 2022.