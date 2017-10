Els cotxes d'abans del 2006 hauran de pagar 23 euros al dia per circular per Londres

Ja fa molts anys que Londres aplica un peatge d'onze lliures (uns 12 euros al canvi) als vehicles que vulguin accedir al centre de la ciutat. Aquesta mesura enfocada a reduir el trànsit pels carrers de la ciutat, ha funcionat força bé durant els gairebé 15 anys que porta en funcionament.

Però ara la capital anglesa anirà una passa més enllà de la mà de l'alcalde Sadiq Khan, que vol reduir els vora 9.000 morts anuals que s'atribueixen al trànsit de vehicles pels carrers londinencs. Per fer front al problema de la contaminació atmosfèrica i la pol·lució produïda pels vehicles més antics, el consistori dirigit per Khan ha decidit aplicar una taxa de 10 lliures més a pagar pels vehicles fabricants abans del 2006 que cal sumar als 11 per accedir al centre de Londres. En total, 21 lliures diàries (uns 23'50 euros) per poder circular pel centre de la capital del Regne Unit.

Una mesura injusta?

Les taxes aprovades pel govern de Khan han aixecat diverses crítiques entre els habitants de la capital anglesa. De fet aquesta taxa només afectarà de forma significativa als ciutadans de menor poder adquisitiu, que no poden canviar el seu cotxe amb la freqüència desitjada i que ni de bon tros acostumen a ser els més molestos de la ciutat. Només cal passejar una estona pels carrers d'alguns dels barris cèntrics de Londres per adonar-se de l'enorme quantitat de cotxes esportius i de gamma alta que hi ha aparcats als carrers. Trobar un Ferrari, un McLaren i un Lamborghini en un tram de carrer no és estrany pels vianants de la capital britànica -i de bon segur que aquesta mesura restrictiva no afecta de cap manera als seus propietaris-.

Els col·lectius ecologistes, per la seva banda, tampoc veuen clara la nova normativa londinenca, ja que ells apostarien per una prohibició integral del trànsit privat pel centre de Londres, arribant a prohibir fis i tot la circulació de cotxes híbrids o elèctrics de baixes o zero emissions contaminants. En canvi els comerciants londinencs també han rebut amb fredor la nova taxa municipal, temorosos que una reducció del trànsit pugui afectar a les seves vendes.

Justa o injusta, la mesura del consistori londinenc suposa una passa més vers la progressiva prohibició del transport privat al centre de la ciutat, un objectiu que podria materialitzar-se abans del 2030.