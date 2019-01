Volkswagen i Audi ofereixen fins a 9.000 euros per canviar cotxes dièsel antics a Alemanya

Volkswagen i Audi han anunciat que oferirà incentius entre 1.500 i 9.000 euros de descompte per a aquells clients de la marca que decideixin canviar el seu cotxe dièsel antic homologat amb les normatives Euro 4 i Euro 5 per un de més nou (dièsel o gasolina) respectuós amb les normatives actuals anticontaminació, molt menys permissives que els anteriors.

Aquesta iniciativa, que estarà en vigor a Alemanya entre el 24 de gener i el 30 d’abril, pretén millorar el parc mòbil del país en una campanya que s’inscriu en el marc mediambiental del govern federal alemany.

Fins ara les dues companyies havien ofert promocions similars, però només a algunes de les ciutats més afectades per la pol·lució i la contaminació. Tot i així, és el primer cop que es fa una campanya d’aquestes característiques a escala estatal.

A aquests incentius oferts per les dues companyies cal sumar-hi el valor del vehicle a substituir, cosa que fa encara més interessant la promoció de la marca. A més a més, Audi manté una promoció a tot Alemanya en què ofereix un incentiu de fins a 10.000 euros per a aquells clients que desballestin el seu cotxe dièsel antic amb homologacions ambientals que van dels Euro 1 fins als Euro 4 per la compra d’un model actual homologat amb la normativa Euro 6.