Uber torna a Barcelona

Quatre anys després l’aplicació Uber torna a ser operativa a la ciutat de Barcelona. Les sentències judicials i els recursos presentats al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (que va acabar sentenciant que Uber era una empresa de transport i havia de complir la normativa com a tal) han acabat permetent que durant el darrer any hagin aparegut moltes noves llicències VTC.

Les llicències VTC són un permís adminsitratiu que autoritza a una persona física, societat limitada o autònoma a exercir l’arrendament de vehicles amb motor. Tampoc és senzill obtenir una d’aquestes llicències: cal superar un procés judicial i els costos finals d’obtenció de la llicència VTC poden arribar als 40.000 o els 50.000 euros amb relativa facilitat.

De fet es calcula el total de llicències VTC a l’estat espanyol no arriba a les 10.000 llicències, cosa que no representa ni una desena part de les del total de llicències de taxista. Ara bé, també és cert que el gruix d’aquestes llicències VTC es concentra a Barcelona, i en menor mesura, també a Madrid.

Uber ja és present a més de 600 ciutats de tot el món, i la plataforma que desembarca avui a Barcelona és l’aplicació UberX, un servei de cotxes de lloguer amb un conductor amb llicència VTC inclòs en el preu del servei, ja que l’anterior modalitat està prohibida expressament per la justícia espanyola i europea. Les tarifes d’aquesta nova aplicació prometen ser de l’ordre d’un 15% inferiors a les del taxi convencional, que ja ha anunciat mobilitzacions per queixar-se d’una competència que considera deslleial.

Uber ofereix un viatge de plaça Universitat a l’aeroport per 26 euros, i la possibilitat de compartir el viatje amb altres usuaris i fraccionar-ne el pagament amb la resta de clients

La marca californiana, que no amaga que té al seva seu social i tributària a Amsterdam, defensa el seu model de negoci apuntant que és un servei que ajudarà descongestionar les ciutats al possibilitar una reducció de cotxes particulars circulant pel centre urbà. A més Uber preveu ampliar la seva flota de 120 cotxes durant els pròxims mesos, que pertanyen a tres companyies diferents subcontractades per Uber per efectuar el servei als clients de l’aplicació.

La resposta de l’Ajuntament de Barcelona no s’ha fet esperar , i l’alcaldessa Ada Colau ja ha anunciat que el govern municipal regularà i restringirà el servei dels conductors de lloguer, una mesura que el director d’Uber a Espanya, Juan Galiardo, ha anunciat que recorrerà ja que envaeix una competència exclusiva del Ministeri de Foment. Actualment existeix una normativa que fixa una proporcionalitat de tan sols una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi tradicionals a tota la ciutat i l’àrea metropolitana.

Una ciutat molt temptadora

Barcelona és ara mateix un dels principals objectius de l’empresa californiana. Segons apunta la mateixa companyia l’any passat més d’un milió de persones van obrir l’aplicació en els seus telèfons i tauletes per sol·licitar el servei de l'aplicació a la capital catalana, la meitat dels quals concentrats durant els mesos d’estiu.

Segons Juan Galiardo, director d’Uber a Espanya “no és comprensible que la seu del Mobile World Congress no disposi de servei d’Uber” i apunta que durant els darrers tres dies del Mobile World Congress celebrat fa poc més d’una setmana més de 48.500 persones van obrir l’aplicació per sol·licitar el servei de la companyia.