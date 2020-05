La UE es planteja eliminar l’IVA dels cotxes elèctrics

Les vendes de cotxes elèctrics es van disparar un 80% durant el 2019. De fet, Europa és el principal mercat del cotxe elèctric a banda de la Xina, és on els grans fabricants han apostat i invertit més en el desenvolupament de noves plataformes i mecàniques totalment elèctriques de zero emissions. A Catalunya, el segment dels cotxes elèctrics va créixer un 65% durant el 2019, assolint els millors resultats de la història i liderant el procés de transició energètica a l’estat espanyol.

Conscients del gran impacte que suposarà la crisi del coronavirus en els grans fabricants europeus, la UE ja està estudiant un pla comunitari per intentar reactivar el sector automobilístic que podria passar per eliminar l’IVA dels vehicles elèctrics per abaratir-ne el preu final i incentivar la demanda, tal com avança Bloomberg.

Aquesta exempció afectaria tots els cotxes elèctrics de zero emissions i també els vehicles alimentats per pila de combustible d’hidrogen (una tecnologia per la qual Toyota i BMW han apostat de valent i en què semblen anar un pas per davant de la resta de fabricants).

La supressió de l’IVA dels vehicles elèctrics podria suposar un estalvi de fins a 20.000 euros en un Tesla Model X, per exemple

Arribats a aquest punt, cal tenir present que a banda de Tesla (que aviat inaugurarà una gran planta a Berlín), els líders del mercat del cotxe elèctric europeu són BMW, Volkswagen i Renault, tots tres grans fabricants que representen un percentatge molt important de l’activitat industrial a Alemanya i França, les dues grans economies de la zona euro. A aquesta realitat industrial i econòmica cal afegir-hi el fet que tant Volkswagen com Renault fins i tot estan participades pels governs de la Baixa Saxònia i de la República de França, respectivament.

La UE sap que una contracció de la demanda de vehicles nous suposaria un daltabaix molt important per als grans fabricants europeus i que tancaments de plantes o reduccions de plantilla tindrien un cost econòmic i social molt elevat per a les grans economies comunitàries, alhora que podrien passar una factura electoral no desitjada als actuals governants europeus. A més, alguns grups parlamentaris hi veuen una ocasió per intentar seguir avançant en la transició energètica del sector a tot el continent, un dels objectius principals de la Unió Europea en matèria de mobilitat per a aquesta dècada.

Amb tot, encara és aviat per saber si el document al qual Bloomberg ha tingut accés acabarà materialitzant-se o si acabarà sense un consens clar per part dels estats mebres, ja que suposa renunciar a un important ingrés impositiu. A tall d’exemple, Noruega (estat que no és membre de la UE i és ric en reserves de petroli) ja fa temps que va anul·lar l’IVA en la compra de cotxes elèctrics nous i a les illes Canàries el govern autonòmic va decidir suprimir l’impost sobre cotxes elèctrics, híbrids i híbrids endollables, en tots dos casos amb resultats satisfactoris.