Toyota és la marca més buscada a Google

Que una marca determinada lideri les cerques a Google és significatiu del país. De fet no és d’estranyar que a Noruega, un país productor de petroli però amb un dels índexs de cotxes elèctrics més alt del món, sigui Tesla la marca més buscada al cercador, o que Suècia sigui l’únic país del món on la marca amb més cerques a Internet sigui Volvo, la seva marca ‘nacional’.

Però la marca més buscada a Internet -amb diferència- és Toyota, que lidera el rànquing de marques més buscades en 57 dels 171 països analitzats en un estudi de la multinacional Veygo. Toyota acumula un total de 7’8 milions de cerques mensuals a Google, molt per davant dels 7 milions que té Honda o els 6’4 de Ford.

Curiosament la marca nipona no és profeta a la seva terra, ja que tot i liderar els rànquings de mercats exigents com els Estats Units, Canadà, Austràlia o Nova Zelanda, Toyota no és líder al Japó. La marca més buscada al país asiàtic (i a altres 25 països més) és la bavaresa BMW, que es posiciona en segon lloc d’aquest estudi.

Mercedes-Benz queda en tercer lloc, liderant els cercadors de 23 països més (especialment buscada al sud i a l’est d’Europa), mentre que Lamborghini és la marca més buscada a 12 països entre els que destaquen Pakistan o Venezuela. Tesla és la marca més buscada en només set països, però tots ells d’alta capacitat adquisitiva (entre els que destaca Noruega, Hong Kong o els Països Baixos).

El líder d’aquest rànquing a l’estat espanyol és Volkswagen, a l’igual que Itàlia (un país amb fabricants tan importants com Fiat, Ferrari, Lamborghini o Alfa Romeo) i Romania (bressol de Dacia). Curiosament en aquests tres estats del sud europeu les marques ‘nacionals’ no són les preferides dels internautes, un fet que contrasta amb cert xovinisme francès, ja que a França la marca més buscada és Renault, seguida de Citroën i Peugeot. Precisament Peugeot és líder a Madagascar, antiga colònia gala, en una demostració que la francofonia no és només una realitat lingüística.

Per acabar no deixa de ser sorprenent l’auge de la coreana Hyundai a l’Europa de l’est i Rússia, mentre que a Corea del Sud és BMW la marca més buscada, la marcada presència de Chevrolet al mercat llatino americà (lidera els cercadors de Mèxic, Colòmbia, Equador i l’Argentina) o els pobres resultats de marques de luxe com Ferrari, Pagani o Aston Martin, que no es troben en les preferències del cercador de cap país, a diferència de Lamborghini.