La metamorfosi del Toyota Prius: endollable i amb panells solars

El Toyota Prius és el model híbrid més veterà del mercat: de fet, el Prius va aparèixer a finals del segle XX per revolucionar el segment i convertir-se en el primer cotxe híbrid (HEV) contemporani i marcar el camí de tota la pila de cotxes híbrids que han aparegut al llarg dels anys.

Ara Toyota vol anar més enllà i convertir el Prius en un cotxe híbrid endollable (PHEV) de 122 CV de potència i 45 quilòmetres d’autonomia en mode totalment elèctric homologant consums de carburant en cicle mixt de només un litre de carburant cada 100 quilòmetres.

El Prius torna a revolucionar el mercat i es converteix en un dels pocs vehicles que poden aprofitar l'energia solar per alimentar les bateries

Quan el nou Prius híbrid endollable circula en mode elèctric, pot assolir una velocitat punta limitada electrònicament de 135 km/h (més que suficient per la xarxa viària catalana) i homologa un consum elèctric de només 9,9 kWh cada 100 quilòmetres, convertint-se en un dels més estalviadors de la categoria.

Però la novetat més destacada del Prius és que per primer cop incorporarà panells solars integrats al sostre del vehicle amb els nivells d’equipament anomenats Solar i Luxury, que permeten carregar automàticament les bateries del vehicle quan està aturat i estacionat. Per motius de seguretat i gestió, l’energia solar passa directament al motor auxiliar (l’encarregat de la gestió dels aparells electrònics com l’aire condicionat o el sistema d’il·luminació) quan el cotxe està en moviment i funcionament.

A part d’aquest sistema revolucionari per carregar les bateries, el nou Prius també incorpora un sistema de calefacció per a les bateries que permet que funcionin amb normalitat fins a temperatures de 20 graus sota zero, un redisseny dels para-xocs i dels grups òptics davanters i posteriors o una nova pantalla digital de 8 polzades que presideix la consola i que passa a ser de sèrie.

Per acabar, el nou Prius ja està disponible al nostre mercat a un preu base de 33.900 euros (descomptes promocionals i ajudes institucionals a part), tot i que la marca també ofereix un sistema de finançament de 275 euros mensuals si el client s'acull a les condicions del programa Toyota Easy.