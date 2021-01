Toyota GR Supra Sport Top, esportivitat a cel obert

Els esportius descapotables no tenen cap fonament tècnic per existir. Provoquen molèsties quan se circula a velocitats elevades, presenten un pitjor coeficient aerodinàmic i fins i tot pesen més que els models convencionals, ja que en molts casos han d’allotjar mecanismes d’obertura o tancament de sostres (que, a més, limiten espai al maleter) i reforços estructurals extra en cas d’accident o impacte.

Però enfront de tots aquests fets racionals i empírics, els descapotables justifiquen la seva existència en un sol argument passional i que és suficient per als grans fabricants: són atractius i molen molt, i la gent està disposada a pagar més per un cotxe sense sostre i una estètica espectacular per passejar-se sota el sol de la primavera o olorant la brisa del mar els capvespres d’estiu en el passeig marítim de la ciutat o poble d’estiueig.

En aquest sentit Toyota ha presentat un prototip anomenat GR Supra Sport Top, que no deixa de ser una versió descapotable tipus targa del GR Supra que va començar a comercialitzar fa pocs mesos i que vol ser un homenatge a la versió descapotable tipus targa de l’anterior Supra, anomenat A80. Els descapotables tipus targa tenen un sostre fix retirable que deixa al descobert els dos seients davanters, a diferència dels cabriolet, el sostre dels quals s'arromanga cap enrere i deixa tot l'habitacle descobert.

Aquest prototip ha estat desenvolupat i creat per la divisió nord-americana de Toyota (Toyota Motor North America) per presentar-lo al SEMA 2020, que finalment no es va celebrar de manera presencial a causa de la pandèmia. I és que aquesta mena de vehicles descapotables tipus targa són molt apreciats pel públic nord-americà, i si finalment Toyota s’anima a crear una edició descapotable (també es rumoreja la possibilitat de veure una variant GRNM de més de 400 CV de potència), de ben segur que s’enfocarà al mercat nord-americà més que no pas l’europeu, on el GR Supra no acaba d’arrencar entre el gran públic.