Tesla ja és el fabricant de cotxes més valuós del món

Ho he de reconèixer: el primer cop que vaig saber qui era Elon Musk i la seva companyia Tesla (deuria ser l’any 2007 o 2008) em vaig fer un tip de riure. Llegir un empresari sud-africà –aleshores desconegut– afirmant que fabricaria cotxes elèctrics més ràpids i desitjats que un Ferrari o un Lamborghini em semblava digne d’un bocamoll o d'algú a qui li faltava un bull.

Tot i que segueixo pensant que Musk no hi toca del tot, ha quedat ben clara la meva nul·la capacitat de predicció. Tesla no només ha creat cotxes elèctrics desitjats per mig món, sinó que ha inflat les seves accions per sobre dels 1.000 dòlars (800 euros) de manera sostinguda durant l'última setmana i s’ha convertit en el fabricant de cotxes més cotitzat del món, gràcies a un valor total d’uns 190.000 milions de dòlars (168.000 milions d’euros) superant a Toyota, que es conforma amb un valor total de només 157.000 milions d’euros.

A molta distància de Tesla hi figuren el grup Volkswagen (matriu de Porsche, Audi o Seat, entre d'altres), amb un valor d’uns 68.750 milions d’euros; Honda, amb un valor de 46.000 milions d’euros, o Daimler (matriu de Mercedes-Benz i Smart), amb un valor total d’uns 39.000 milions d’euros.

Tot i que després d’haver superat la barrera psicològica dels 1.000 dòlars per acció és provable que molts accionistes vulguin vendre les accions (i, per tant, el seu valor baixi una mica per l’excés d’oferta), cal destacar que els californians han aconseguit el primer lloc borsari mundial en un any molt complicat a causa de la pandèmia del coronavirus i la contracció del mercat a escala mundial.

Per acabar, convé recordar que els èxits de les missions espacials de la companyia SpaceX (també propietat de Musk) i l’aunci de l’arribada dels futurs Tesla Semi (el camió elèctric i autònom de Tesla), la construcció del primer hyperloop a l’aeroport d’Ontario i el futur Tesla Roadster haurien de seguir revaloritzant les accions de la companyia californiana durant l’any vinent.