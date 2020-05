Tesla desobeeix el confinament i reobre la seva fàbrica de Califòrnia

Tot i que la fàbrica de Tesla a Fremont (Califòrnia) no hauria d’haver reobert fins al 18 de maig, Tesla ja ha tornat a l’activitat industrial a les seves instal·lacions, no sense abans haver desacreditat les autoritats sanitàries del comtat californià d’Alameda, on es troba la localitat de Fremont -seu de la principal fàbrica de Tesla- per mantenir vigent el confinament sanitari arran de la crisi del coronavirus.

Elon Musk ha anunciat al seu Twitter que “Tesla podria traslladar la seva seu i les seves activitats a Texas o Nevada” de manera immediata, ja que en aquests estats ja s’han aixecat les restriccions econòmiques i industrials que afecten el fabricant de cotxes elèctrics. A més, Musk ha aprofitat el seu perfil a la xarxa social per carregar contra el comtat d’Alameda i els seus directors de salut, als quals ha qualificat d’”ignorants” per mantenir vigents les restriccions a la població local.

I és que les autoritats sanitàries del comtat d’Alameda havien decidit no donar permís a Tesla per reobrir les seves instal·lacions en no considerar-les essencials, i havien anunciat que esperarien una setmana més (fins al 18 de maig, com a mínim) per avaluar l’evolució de la pandèmia, que ja ha infectat 1.961 persones i n’ha matat unes 70 en una població total de 73.000 persones.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

L’empresari d’origen sud-africà ha assumit tota la responsabilitat per la reobertura de la seva fàbrica a Fremont i ha anunciat que en cas d’haver-hi alguna detenció o responsabilitat legal ell se’n declara l’únic responsable.

Tot i que encara és aviat per conèixer l’abast real del pols entre Musk i les autoritats del comtat d’Alameda, sembla difícil que Tesla aturi novament la seva producció, ja que el mateix Elon Musk ha expressat el seu menyspreu per les mesures sanitàries en diverses ocasions, i va arribar a comparar la probabilitat de morir a causa del virus del covid-19 amb la probabilitat de morir en un accident de trànsit assenyalant que estadísticament és més perillós conduir que no pas anar a treballar i ser infectat pel virus.