SsangYong Musso, el primer ‘pickup’ coreà

Després de la febre dels SUV els ‘pickup’ amenacen amb fer un forat al mercat europeu. Aquestes camionetes, molt populars als entorns rurals dels Estats Units i altres països americans cada cop són més habituals al mercat europeu, i no tan sols com a eina de treball lligada al sector primari.

Durant el darrer any hem vist com el nou Alaskan de Renault i la Classe X de Mercedes es convertien en la punta de llança d’una nova moda automobilística a la que cal sumar el Musso, la primera camioneta de la marca coreana.

De fet el Musso no és un cotxe nou. La primera generació d’aquest model -que era un totcamí, no pas una camioneta- va aparèixer l’any 1998, i la segona generació del Musso -amb molt poc èxit comercial- va fer acte de presència el 2004. Han hagut de passar catorze anys per veure com la marca coreana torna a apostar per aquest model, ara reconvertit en una ‘pickup’, un vehicle amb molt potencial de creixement.

Aquesta ‘pickup’ deriva de la plataforma del Rexton, el SUV gran de SsangYong, cosa que li permetrà oferir unes dimensions més que generoses: el nou Musso fa 5’1 metres de llarg. 1’9 d’ample i 1’8 d’alt, i SsangYong encara oferirà una versió XL del Musso que arribarà als 5’4 metres de llarg.

El Musso utilitzarà els mateixos motors dièsel i gasolina que el Rexton , que ofereixen 210 i 225 CV de potència respectivament extrets de motors de quatre cilindres, i es podrà associar a un sistema de tracció davantera o integral.