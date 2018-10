Skoda Kodiaq GT, un SUV cupè exclusiu per al mercat xinès

Quan vam provar el nou Skoda Kodiaq vam quedar gratament sorpresos. El cotxe és un excel·lent familiar, amb molt d’espai interior i un bon comportament dins i fora de l’asfalt. Ara bé, el totcamí txec no destaca per ser un SUV de tall esportiu, tot i que aviat arribarà al nostre mercat el nou Kodiaq RS amb una potència de 240 CV, motor dièsel i sistema de tracció integral.

Per això no ens ha deixat de sorprendre el llançament del nou Kodiaq GT, un vehicle exclusiu per al mercat xinès, una evolució cupè i esportiva del Kodiaq que vol imitar els BMW X4 o Mercedes GLC, amb una personalitat esportiva i elegant. Ara bé, la seva estètica és més aviat asiàtica, i poc adequada als gustos i cànons estètics europeus.

Els interiors del Kodiaq GT van un pas més enllà amb l’ús de materials de primera qualitat i els seients de tall esportiu de sèrie que provenen de la variant RS europea i que expliquen la vocació ‘premium’ de la marca al mercat del gegant asiàtic, on Skoda compta amb una popularitat i un prestigi superiors als del Vell Continent.

Per motius culturals i estètics, el Kodiaq GT encaixa més a la Xina que a Europa

Mecànicament, aquest Kodiaq GT (que en principi no arribarà mai a Europa) utilitzarà un motor gasolina turbo de quatre cilindres 2.0 TSI amb potències de 186 o 220 CV associat de sèrie a un sistema de tracció integral i canvi automàtic DSG de set relacions.

A més a més el Kodiaq GT incopora una interessant dotació tecnològica i de seguretat de sèrie que inclou els sistemes Front Assist, Lane Assist, alerta d’angle mort i control de creuer adaptatiu, a més de wifi i sistemes multimèdia MirrorLink de sèrie compatible amb Apple CarPlay i Android.

El Kodiaq GT forma part de l’estratègia de creixement de Skoda a la Xina, un mercat que ja representa el 25% de les vendes totals de la companyia i on vol seguir creixent durant els anys vinents.