Seat rep el vistiplau de les administracions i comença a fabricar els respiradors OxyGEN

Finalment Seat ha rebut el permís de l’Agència Espanyola de Medicaments per homologar i començar a fabricar en sèrie el nou respirador OxyGEN, un model desenvolupat per la marca del Baix Llobregat aprofitant el motor adaptat d’un eixugaparabrises i fent servir diversos engranatges i eixos de les caixes de canvis de Seat.

Cada respirador assistit OxyGEN utilitza uns 80 components electrònics i mecànics muntats en una línia que ha pogut estar preparada en un temps rècord i que ja fabrica aquest dispositiu després de superar satisfactòriament un test de qualitat de llarga durada que forma part del procés d’homologació del respirador. Aquest respirador creat per Seat estava pendent dels tràmits burocràtics ja que generava certs dubtes sobre la seva possible interferència electromagnètica amb altres aparells de les UCI, tot i que al ser un aparell de control manual i no pas automàtic no ha de crear interferències electromagnètiques amb la resta d’aparells electrònics de les UCI dels hospitals.

Els respiradors OxyGEN han sigut dissenyats amb la col·laboració de l'empresa Protofy.xyz i sota la direcció i coordinació dels doctors Manel Puig Domingo (Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol), Oriol Estrada (Hospital Germans Trias i Pujol) i Josep Maia Nicolás (Hospital Clínic), en un treball conjunt de col·laboració a contrarellotge que ha durat tan sols dues setmanes.

En la línia de producció del León, adaptada ara als respiradors OxyGEN, hi treballen uns 150 operaris que fabricaran els respiradors assistits repartits en tres torns (matí, tarda i nit) i fins i tot s’habilitarà un torn de reforç per donar resposta a les necessitats immediates dels centres hospitalaris més afectats per la crisi del coronavirus. De fet, Seat assegura que pot fabricar uns 300 aparells cada dia, tot i que no descarta poder pujar fins a les 3.000 unitats setmanals si les autoritats sanitàries així ho requereixen.