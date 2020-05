Seat retirarà els motors dièsel de l’Ibiza i l’Arona

Després d’una setmana de rumors, Seat ha confirmat que els Ibiza i Arona amb motor dièsel TDI es deixaran de fabricar el mes de novembre vinent. Actualment només s’ofereixen aquests models amb el motor 1.6 TDI de 95 CV de potència, després que ja fa uns mesos es retirés de la gamma la versió dièsel amb 115 CV.

I és que el percentatge de vendes de motors dièsel en el segment B europeu, corresponent als vehicles utilitaris com l’Ibiza o l’Arona, ja fa temps que cau en picat. De fet, Seat només ven un 8% dels Ibiza amb motor dièsel, i la tendència de cara als pròxims mesos sembla indicar que aquest percentatge serà cada cop més residual, cosa que ha portat la marca catalana a decidir suprimir els seus motors dièsel dels Ibiza i Arona actuals.

Seat se centrarà en els motors de gasolina i de gas natural comprimit o GNC en la seva gamma actual dels Ibiza i Arona, dos models que es fabriquen en la mateixa línia de producció de Martorell i que són en realitat el mateix cotxe, ja que comparteixen la mateixa plataforma MQB A0 i pràcticament la totalitat d’elements mecànics, electrònics i tecnològics tot i utilitzar carrosseries diferents.

Amb tot, la retirada de les mecàniques dièsel dels Ibiza i Arona es veurà compensada amb l’arribada d’una nova motorització gasolina 1.5 TSI que arribarà als 150 CV de potència –la versió gasolina més potent actualment és de només 115 CV–, que només es podrà associar a un canvi automàtic DSG.

Per acabar, hem de recordar que ara fa uns mesos vam parlar amb Pedro Fondevilla, responsable de producte i electrificació de Seat, que ens va confirmar en exclusiva que Seat no comercialitzarà versions elèctriques dels Arona i Ibiza, ja que el grup no es planteja electrificar l’actual plataforma MQB A0 que utilitzen aquests models.