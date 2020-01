Seat no comercialitzarà de moment versions elèctriques ni de l’Ibiza ni de l’Arona

Durant la presentació del nou Seat León vam poder entrevistar breument Pedro Fondevilla, responsable de nous models i electrificació de Seat, que ens va respondre diverses preguntes sobre el futur immediat de diversos models de la marca.

L’Ibiza i l’Arona, amb motor de combustió

Els actuals Seat Ibiza i Seat Arona seguiran igual: “En principi no hi ha previst cap vehicle elèctric o híbrid endollable sobre la plataforma que utilitzen l’Ibiza i l’Arona”. Aquesta plataforma, anomenada MQB-A0 (i que utilitzen altres models del grup, com l’Audi A1 o el Volkswagen Polo) no entra en els plans d’electrificació del grup, que “concentra els seus esforços en la nova plataforma específica per a cotxes elèctrics”. Aquesta nova plataforma, pensada exclusivament per desenvolupar nous cotxes elèctrics, s’anomena MEB i és la que farà servir el nou Seat el-Born.

Tot i que l’Arona és tot un èxit de vendes, Pedro Fondevilla concedeix que “de moment, no tindrà cap versió electrificada” i que “les novetats electrificades més importants en aquest segment vindran associades a la nova plataforma MEB”.

Una aposta decidida pel cotxe elèctric

Aquest 2020 ha de ser l'any de consolidació definitiva del cotxe elèctric i electrificat a Seat. Tal com diu el seu responsable, “d’aquí al 2021 llançarem dos cotxes totalment elèctrics com el Mii i el-Born i quatre cotxes híbrids, el Cupra Formentor, el nou Cupra León, el Seat León i el Seat Tarraco".

En total, Seat preveu sis llançaments de cotxes elèctrics i electrificats, que segons Fondevilla "volen reforçar l’aposta de Seat pel cotxe elèctric", tot i que –convé no oblidar-ho– actualment aquest tipus de vehicles "tan sols representen una quota de mercat del 2% a Europa”.

L’Alhambra, el monovolum que també existeix

Finalment, el cap de producte de Seat també va analitzar la posició de l’Alhambra dins la gamma actual de Seat. Pedro Fondevilla va concedir que “actualment s'ha cobert l’oferta dels set seients amb el Tarraco” i que “avui dia no hi ha un successor per a l’Alhambra”. Preguntat sobre si aquest podria suposar un adeu del model com recentment ha passat amb el Toledo, Fondevilla va afirmar: “El mercat dels monovolums grans està de baixada, i al final has d’optimitzar la teva oferta per cobrir el màxim de clients potencials del segment. Hem de donar resposta a les necessitats del mercat en cada moment i estar atents als canvis de tendència”.