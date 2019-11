Seat presenta oficialment la seva primera moto elèctrica

Té una autonomia de 115 quilòmetres i homologa una potència equivalent a 125cc, cosa que fa que es pugui conduir amb el carnet B (de cotxe): així és la Seat e-Scooter, la primera motocicleta de la història de la marca que a més a més utilitza un sistema de propulsió elèctric.

De fet, aquesta e-Scooter no és més que un pas més en l’estratègia de Seat de convertir-se en un proveïdor de mobilitat i de seguir avançant en el segment de la mobilitat ecològica i urbana, un dels mercats en què les necessitats específiques dels clients han canviat més en els últims anys.

La Seat e-Scooter és una moto que ha estat desenvolupada de la mà del fabricant de motocicletes elèctriques compartides Silence, aprofitant els seus coneixements i la seva experiència acumulada i afegint-hi la capacitat industrial i la dimensió comercial de Seat.

De fet, la nova e-Scooter utilitza la mateixa mecànica que la Silence S01, amb un motor que pot arribar als 11 kW (uns 14,8 CV tradicionals) i un paquet de bateries extraïbles mitjançant un sistema patentat per la marca catalana. L'e-Scooter pot arribar a una velocitat punta de 100 km/h (més que suficient per moure’ns en entorns urbans) i, segons afirma Silence, el seu cost de recàrrega és d’uns 70 cèntims (0,7 euros) per cada 100 quilòmetres.

Estèticament la nova e-Scooter és un escúter de tall futurista, amb unes formes anguloses i geomètriques que li aporten presència i un punt d’agressivitat, sense perdre de vista que és una motocicleta pensada per un ús urbà diari. Hi destaquen els fars led i la seva capacitat de càrrega sota el seient, suficient per encabir-hi dos cascos o una bossa mitjana.

Aquest escúter urbà i elèctric formarà part de l’univers Seat Urban Mobility, un conglomerat de la marca que inclourà diverses solucions de mobilitat urbana com ara el patinet elèctric Seat eXS, la nova e-Scooter i en el futur a la plataforma de carsharing de Seat anomenada Respiro que ja està operativa en ciutats com Madrid.

Amb tot Seat encara no ha volgut fer públic el preu de venda de la nova Seat e-Scooter, però no hauria de distar gaire dels 6.250 euros que Silence demana per la seva Silence S01. Finalment les primeres unitats arribaran als carrers de les nostres ciutats durant la segona meitat de 2020.