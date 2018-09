Ave Tarraco, els conductors et saluden!

La Tarraco Arena (antiga plaça de toros de la ciutat de Tarragona) ha estat l’escenari escollit per Seat per presentar el seu nou cotxe estrella, el Tarraco. Aquest SUV de set places serà el primer cotxe de la marca catalana que es fabricarà a Alemanya, a la mítica fàbricade Wolfsburg, seu central del grup Volkswagen. Amb tot, el disseny del cotxe ha estat realitzat íntegrament al Centre Tècnic de la marca al Baix Llobregat.

El nou Tarraco fa 4,7 metres de llargada i disposa d’una tercera filera de seients inclinable, i a més, disposarà de variants amb tracció integral (4 Motion) i caixa de canvis automatitzada de doble embragatge DSG associada a de motors dièsel i gasolina amb potències compreses entre els 150 i els 190 CV.

Avui hem sabut que el Tarraco disposarà de tres nivells d’equipament anomenats Style, Xcellence i FR, deixant oberta la porta a futures variants Cupra. Més endavant existirà també una versió híbrida endollable (PHEV) amb 210 CV de potència i 400 Nm de parell.

El nou Tarraco estrenarà també un nou tauler totalment digital anomenat Digital Cockpit i una nova pantalla central tàctil de nou polzades que culminen uns interiors més treballats i ben acabats.

Potser la part posterior és una de les zones més revolucionàries estèticament del nou Tarraco, amb uns grups òptics centrals units per una línia led amb un efecte que els dissenyadors de Seat han batejat com ‘coast to coast’, en referència a la popular expressió nord-americana.

Els atributs del nou Tarraco són una gran capacitat de maleter, que arriba als 760 L de capacitat, set places, llandes opcionals de 20 polzades i grups òptics led de sèrie entre altres virtuts com els diferents modes de conducció que permeten un ús polivalent del vehicle dins i fora de l’asfalt.

El nou CUV

Seat ha aprofitat la presentació del nou Tarraco per mostrar el disseny del seu proper CUV o SUV cupè, això sí, amb un logo de la nova marca Cupra en comptes del tradicional símbol de Seat.