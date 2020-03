Seat electrificarà l’Ateca

L’Ateca ha sigut un dels grans pilars del creixement de Seat durant els últims anys. Aquest SUV compacte va sortir al mercat l’any 2016, i l’any vinent rebrà la seva primera actualització estètica i mecànica, el famós restyling que reben tots els vehicles del grup Volkswagen a la meitat de la seva vida comercial.

Com a gran novetat, l’Ateca rebrà noves opcions mecàniques disponibles a partir del 2021, i que inclouen un sistema semihíbrid o mild hybrid de 48 V associat al motor gasolina 1.0 TSI i una versió híbrida endollable o PHEV que maridarà un motor gasolina 1.4 TSI amb un petit propulsor elèctric per obtenir una potència total conjunta de 204 CV, imitant l’aposta mecànica del seu germà de gamma Seat León. A més, l’Ateca incorporarà el motor 1.5 TSI Evo de 130 i 150 CV que prometen un consum de carburant realment baix, per sota dels 5 litres cada 100 quilòmetres.

Pel que fa a l’apartat estètic s’espera que l’Ateca no presenti canvis gaire radicals més enllà d’alguna lleugera modificació estètica en alguns elements com la signatura òptica, amb nous fars inspirats en els que ja utilitzen el Tarraco i el nou León.

Per acabar, l’Ateca es continuarà fabricant a la planta de Kvasiny de la República Txeca, on compartirà producció amb els Skoda Kodiaq i Karoq, amb els quals comparteix plataforma, mecàniques i elements tecnològics.