Rolls-Royce aposta per Barcelona

Rolls-Royce obrirà una botiga concessionari al centre de la ciutat de Barcelona. La mítica marca britànica, avui filial del grup BMW, entén que la capital catalana és un dels punts estratègics on el mercat dels cotxes de luxe creixerà més els propers anys i hi inaugurarà el segon punt de venda de l’estat (ja existeix un concessionari a Madrid) que es convertirà en el concessionari de la marca més important del Mediterrani.

El futur Rolls-Royce Motor Cars Barcelona -la ubicació final de l’espai encara és un secret- comercialitzarà els models actuals de la marca (els fabulosos Cullinam, Ghost, Wraith o Phantom, entre altres), però també disposarà de cotxes seminous o de km0 i de vehicles clàssics de segona mà, a banda d’un taller especialitzats en el manteniment i conservació dels cotxes de la marca britànica.

L’aposta de Rolls-Royce per Barcelona no és una excepció, i es suma a l’arribada, ara fa un any, de la també britànica McLaren a la capital catalana. I és que Barcelona és un dels llocs on més han crescut les vendes del segment de luxe el darrer any (un creixement superior al 10% el 2017) i segons alguns estudis el valor del mercat de luxe a la capital catalana es podria duplicar fins el 2025.

El concessionari-botiga de Barcelona també tindrà un espai anomenat ‘Bespoke Studio’ on els potencials clients de la marca podran rebre informació o realitzar comandes en un ambient més relaxat i distès, o personalitzar al seu gust els seus vehicles gràcies al treball artesanal dels mecànics, dissenyadors i enginyers de Rolls-Royce a la fàbrica d’Anglaterra.