Els cotxes amb els que McLaren vol conquerir Catalunya

Tot i ser una de les marques d’esportius més respectades i admirades del planeta, fins ara McLaren ha estat una marca relativament desconeguda al nostre país. Els seus rivals italians (Ferrari, Lamborghini, Maserati o fins i tot Pagani) n’han eclipsat part de la seva presència i projecció al país.

McLaren no és un fabricant de cotxes elegants i sofisticats, producte típic dels fabricants anglesos com Aston Martin, Bentley o fins i tot Jaguar. McLaren juga la lliga dels superesportius, plantant cara a Ferrari o Lamborghini sense complexos, amb un descarat i fresc estil propi.

La divisió de cotxes de carrer dels de Woking és relativament recent, ja que no va ser fins al 1989 que el fundador, Bruce McLaren, va decidir començar a fabricar cotxes de carrer pels clients privats de la marca. Amb l’aparició del McLaren F1, al 1992, els britànics es van guanyar el dret de ser considerats un dels millors fabricants de cotxes del món.

La gamma actual no és extraordinàriament extensa, i es redueix a tres models, que la marca vendrà al seu nou concessionari català. Són els models 540C, 570S i 720S, que fan referència a les potències de cada model

McLaren 540C

El McLaren 540C cupè és el model d’accés a la gamma dels de Woking. Aquest model comparteix plataforma i elements mecànics heretats del 570, i tot i ser el model més barat de la gamma, amb un preu base de 175.000 euros, manté tota la filosofia dels superesportius de McLaren gràcies al seu xassís de fibra de carboni.

El 540C utilitza un motor gasolina V8 en posició central alimentat per dos turbos que el permeten oferir 540 CV de potència i un parell de 540 Nm. Aquesta potència està gestionada per una caixa de canvis automàtica de set velocitats. Amb un pes de 1.300 quilos i quatre modes de conducció, el 540C es el model de McLaren més orientat per un ús quotidià fora del circuit, cosa que el converteix en un ‘rara avis’ dins la família anglesa.

McLaren 570S i 570S Spider

El 570S utilitza un monocasc de fibra de carboni que pesa uns 80 quilos. Basta aquesta dada per entendre que l’hàbitat natural d’aquest superesportiu britànic és el circuit. Utilitza el mateix motor V8 que el seu germà petit 540C però oferint una potència lleugerament superior, de 570 CV, i associat a la mateixa caixa de canvis automatitzada de doble embragatge. Això sí, el seu pes és lleugerament superior i sobrepassa els 1.400 quilos.

El preu base del 570S és de 185.000 euros, tot i que amb els molts elements extres que poden escollir els seus propietaris -altaveus d’alta gamma, entapissats de cuir personalitzats, paquet d’alleugeriment de pes...- el preu final pot encarir-se fins els 230.000 o 250.000 euros amb molta facilitat.

A més, des de fa tan sols dos mesos, el 570S disposa d’una versió descapotable anomenada Spider amb l’única diferència del sostre retràctil (operació que es pot dur a terme en tan sols 15 segons i amb el cotxe en marxa) i els arcs de seguretat dels seients dels ocupants.

McLaren 720S

Presentat al Saló de Ginebra d’aquest mateix any, el 720S és la darrera creació de la marca britànica. Segons el pilot català i ambaixador de McLaren Pedro Martínez de la Rosa, el 720S “es condueix gairebé com un monoplaça, i malgrat ser un cotxe molt ràpid i passional, és extremadament segur”.

El 720S estrena un nou motor V8 de 4 litres de cilindrada (els motors V8 de 540 i 570 tenen 3’8 litres de cilindrada) que ofereix una potència de 720 CV i 770 Nm de parell, amb un pes de tan sols 1.283 quilos gràcies al seu monocasc de fibra de carboni. Aquesta lleugeresa i potència el permeten accelerar de 0 a 100 en tan sols 2’9 segons, i de 0 a 200 en 7’8 segons.

Amb una velocitat punta de 341 km/h, el 570S rep tecnologia provinent de l’escuderia de Fórmula 1, com ara el quadre d’instruments digital, els seients de competició o l’ús massiu de fibra de carboni i alumini, sense renunciar a certa comoditat i exclusivitat orientat a un client exigent però no espartà.

El preu base del 720S és de 240.000 euros, tot i que amb les moltes opcions de personalització pot arribar als 300.000 euros. Tot i que són molts diners, el 720S és més ràpid i una mica més car que els seus dos principals rivals, el Ferrari 488 (238.000 euros) i el Lamborghini Huracán (230.000 euros) que ‘tan sols’ ofereixen 669 i 610 CV de potència respectivament pesen entre 200 i 300 quilos més que la bèstia de Woking.