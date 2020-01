Renault electrifica el Clio i el Captur

Tot i que ja té un elèctric pur en el segment dels cotxes urbans com el Zoe, Renault avança en l’estratègia d’electrificació de la seva gamma amb els nous Captur E-Tech i Clio E-Tech, les versions híbrides dels seus cotxes del segment B o utilitaris.

En tots dos casos el que ha fet Renault ha sigut maridar un motor de gasolina associat a un generador d’alt voltatge anomenat HSG i una caixa de canvis sense embragatge en la qual s’integra el segon propulsor. Aquest sistema innovador està inspirat en l’experiència de Renault a la Fórmula 1.

Renault ha incorporat solucions ecològiques heretades de l'experiència de l'equip a la Fórmula 1

Ara bé, els dos cotxes no són del tot iguals des d’un punt de vista mecànic, ja que el Captur E-Tech disposa d’un sistema híbrid endollable o PHEV i una bateria de 9,8 kWh de capacitat, una potència total combinada de 160 CV. A més, el Captur E-Tech té un mode de conducció esportiu que extreu el màxim rendiment sense prioritzar l’autonomia i un mode E-Save que fa el contrari, és a dir, intenta gestionar al màxim l’autonomia restant, prioritzant si cal el motor de combustió. Per acabar, té un mode de conducció anomenat Pure que permet estirar al màxim el funcionament en mode elèctric, ideal per moure’s pel centre de les grans ciutats.

El SUV francès promet consums de menys de dos litres cada cent quilòmetres i autonomies totalment elèctriques d'entre 50 i 65 quilòmetres, en funció del tipus de conducció i l’entorn (urbà o autopista) per on circuli.

El Captur E-Tech també estrena una pantalla digital de deu polzades en el quadre d’instruments amb informació del funcionament del sistema híbrid i estat de les bateries, i una nova pantalla tàctil de nou polzades en el centre de la consola que manté el sistema d’infoentreteniment R-Link.

El Clio E-Tech, per la seva banda, es conforma amb un mode híbrid convencional (és a dir, no endollable) i una potència de 140 CV, més que suficient per moure’s amb molta alegria. La capacitat de les seves bateries és molt més petita (només 1,2 kWh) i té una autonomia elèctrica menor a la del Captur E-Tech.

Per acabar, Renault encara no ha confirmat el preu dels Captur E-Tech i Clio E-Tech, tot i que haurien d’arribar al mercat abans del final del 2020.