El Renault Zoe supera el Tesla Model 3 i ja és l’elèctric més venut d’Europa

Tots els grans fabricants automobilístics han patit importants caigudes de vendes derivades de la pandèmia del coronavirus i la situació econòmica derivada durant els primers sis mesos de l’any, però el segment dels cotxes elèctrics és un dels que –tot i patir el descens de vendes a escala global– més està resistint en el mercat.

El Renault Zoe ha sigut el gran protagonista del mercat europeu durant el primer semestre del 2020, gràcies a les 20.401 unitats venudes fins a finals de juny i que el consoliden com el cotxe elèctric líder a Europa, una mica per davant de les 20.397 unitats venudes per Tesla amb el seu Model 3 i a molta distància de les 10.401 unitats del Volkswagen e-Golf i les 8.448 del Nissan Leaf.

L’èxit del Renault Zoe se sustenta en el mercat francès i alemany, en què acumula el 90% de les seves vendes a Europa. I és que les importants ajudes i incentius per a la compra de vehicles elèctrics a França i a Alemanya (que poden arribar als 12.000 euros) expliquen l’èxit comercial d’aquest cotxe elèctric, que en les seves versions bàsiques d’accés presenta una autonomia d’uns 300 quilòmetres, una potència de 109 CV (80 kW) i que té un preu de compra de 29.128 euros, que les diverses ajudes estatals abans esmentades a França o Alemanya rebaixen per sota dels 20.000 euros.

Ara bé, a nivell global el liderat del Tesla Model 3 és indiscutible, ja que durant els primers sis mesos de l’any va vendre 76.962 unitats per les 20.492 del Renault Zoe o les 16.443 del Nissan Leaf.