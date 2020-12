Renault Kangoo, treball i oci en un sol cotxe

Renault acaba de presentar la tercera generació de la Kangoo, la seva furgoneta inicialment pensada per a un ús professional però que ha evolucionat cap a un ús més polivalent i versàtil, capaç d’oferir solucions per moure’s en família i amics o per transportar còmodament bicicletes o taules de surf, per exemple.

El primer que crida l’atenció d’aquesta tercera generació de la Kangoo és el seu estil més desenfadat i cosmopolita, que rep influència estètica dels Captur, Clio i Mégane i ofereix la possibilitat de disposar d’una porta lateral corredora o d’obertura longitudinal. Ara bé, Renault ofereix dues opcions de carrosseria anomenades Kangoo Combi –orientada a un ús familiar– i Kangoo Van, més pensada per a un ús professional i que disposarà de dues opcions de llargada i capacitat, ja que la versió estàndard tindrà fins a 3,9 metres cúbics de capacitat i la versió llarga arribarà als 4,9 metres cúbics.

Una de les grans novetats d’aquesta tercera generació de la Kangoo és la seva àmplia oferta mecànica, que inclou versions amb motor dièsel 1.5 dCi de 95 i 115 CV, però també motors gasolina i versions híbrides E-Tech, i molt probablement una versió 100% elèctrica que Renault ha volgut confirmar, tot i que no ha fet públic encara la seva potència o autonomia.

La nova generació de la Kangoo també ha d’omplir l’espai vacant per la retirada de l’Scénic, el dels monovolums tradicionals que han anat deixant pas al regnat hegemònic dels totcamins o SUV. Amb tot, encara hi ha compradors interessats en aquest tipus de vehicles amb una dosi extra d’espai i versatilitat, i que no necessàriament volen comprar un SUV per diversos motius.

L’altra gran novetat de la Kangoo és el seu interior tecnològic i modern, que inclou el sistema multimèdia Renault Easy Link i diverses ajudes a la conducció, com el modern retrovisor interior digital Permanent Rear View, que permet millorar la visibilitat posterior tot i que el vehicle vagi carregat o que la versió industrial utilitzi una porta posterior de xapa.

Finalment, aquesta furgoneta arribarà al mercat la primavera del 2021 a un preu encara per confirmar però que no hauria de ser gaire diferent del dels seus grans rivals, Citroën Berlingo o Peugeot Rifter, és a dir, en una forquilla de preus que oscil·laria entre els 18.000 i els 30.000 euros (descomptes promocionals a part).