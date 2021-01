Què passa amb el Seat Ibiza?

El Seat Ibiza ha estat el vaixell insígnia de la marca del Baix Llobregat els últims trenta-cinc anys, però des de fa un parell de cursos ha entrat en una dinàmica regressiva que li ha fet perdre molt de pes en el mercat i dins de la gamma de productes de Seat.

L’Ibiza va aparèixer l’any 1984, fruit d’un acord entre Seat, Karmann, Giugiaro i Porsche, i es va convertir en un èxit de vendes que va salvar Seat d’una situació delicada. La seva popularitat arribaria al màxim durant els anys 90, coincidint amb la segona generació del model (1993-2002), que fins i tot va tenir versions industrials, com la furgoneta Inca, o esportives, com el cotxe de ral·li de dos litres Ibiza Kit Car, que es convertiria en campió del món. Entre els anys 1999 i 2003 la producció anual de l’Ibiza va mantenir-se estable al voltant de les 200.000 unitats anuals, moltes d’elles venudes a Espanya, el principal mercat històric de l’Ibiza, però va obtenir bones quotes de mercat en altres països europeus com ara el Regne Unit, Bèlgica o Alemanya per primer cop en la història de la marca.

La tercera i la quarta generacions de l’Ibiza (entre el 2003 i el 2017) van mantenir la popularitat de l’Ibiza, amb versions cupè de tres portes i fins i tot familiars ST, però que a poc a poc perdien pistonada enfront del Seat León, el nou referent de la marca i el model que va passar a liderar les vendes de Seat al mercat espanyol (el seu feu particular) i la resta de mercats.

La generació actual del Seat Ibiza, apareguda l’any 2017, estrena una nova plataforma anomenada MQB A0 (que comparteix amb altres models del grup VAG com el Polo), però amb una oferta comercial força limitada. L’Ibiza de cinquena generació, el qual vam poder provar i ens va semblar un mol bon producte, va renunciar a seguir comercialitzant la carrosseria cupè de tres portes, la versió familiar ST i fins i tot les versions Cupra, que es converteix en una nova marca independent i no ofereix cap versió esportiva o aspiracional de l’Ibiza.

Encara hi ha més: les versions FR, de tall dinàmic, tenien un topall de potència de 115 CV fins fa no gaires mesos, quan per fi va aparèixer la versió FR amb motor de 150 CV, cosa que també limitava les vendes de l’Ibiza entre el públic més jove o emocional.

Amb l’enemic a casa

A tot això cal sumar-hi la tendència del mercat amb la moda dels SUV i l’aparició d’un model com l’Arona, un totcamí presentat l’any 2017 i que no deixa de ser un Ibiza amb una carrosseria més elevada, més espai al maleter i un preu similar i que ha canibalitzat les vendes de l’Ibiza dins de la marca.

Sense anar més lluny, durant els últims anys l’Ibiza ha passat de vendre uns 30.000 cotxes al mercat espanyol (el seu hàbitat natural) a vendre només 11.000 unitats durant el 2020, en un context de crisi i confinament, però que ha castigat menys altres models de la marca com el León, l’Arona o l’Ateca, que superen de llarg les vendes de l’Ibiza i es mantenen en el rànquing de vendes espanyol en les deu primeres posicions, mentre que l’Ibiza cau fins al 26è lloc del rànquing. En altres mercats, com l’italià o el francès, l’Ibiza ni tan sols figura entre els cinquanta models més venuts, mentre que l’Arona o el León sí que ho fan.

Val a dir, però, que es tracta d'una posició injusta, ja que la qualitat de l’Ibiza de cinquena generació és prou alta, i en cap cas mereix els discrets números de vendes que acumula aquest utilitari català els últims anys. Precisament aquest 2021 Seat presentarà l’actualització de mitja vida o restyling de la cinquena generació de l’Ibiza, però algunes veus han especulat que podria ser l'última del Seat Ibiza tal com el coneixem.

Elèctric... i SUV?

Amb aquests números semblaria lògic poder pensar que Seat està replantejant-se el futur de l’Ibiza, i fins i tot el líder sindical Matías Carnero va afirmar en una entrevista a El Periódico que la directiva de Seat el substituirà per un nou model elèctric.

Responent a la consulta que vam fer a Seat, els responsables de comunicació de la marca ens van respondre que “l’Ibiza és una de les icones de Seat i un dels més venuts, per bé que ha retrocedit per l’impuls dels SUV”, alhora que confirmen que “aquest any se'n presentarà l'actualització”.

El punt calent del futur de l’Ibiza, però, hauria de passar per la seva possible electrificació, una possibilitat que l’actual plataforma MQB A0 que fan servir Ibiza i Arona no acaba de fer possible i que, en qualsevol cas, hauria de passar per la nova plataforma elèctrica del grup Volkswagen adaptada als cotxes més petits, l’anomenada MEB A0. Ezequiel Avilés, responsable del departament de comunicació de Seat, ens afirma que “quan parlem d’electrificació el més important no és parlar de models concrets sinó de segments”.

Així doncs, sembla molt clar que l’Ibiza actual té el futur assegurat durant els pròxims quatre anys i que, en tot cas, de cara al 2024 o al 2025 haurà de presentar-se el substitut del model actual. De ben segur que aquest substitut disposarà de mecàniques electrificades (caldrà veure si totalment elèctriques o si també hi haurà versions híbrides endollables) i que, veient la tendència de la demanda del mercat, possiblement ho farà amb una carrosseria una mica més elevada que l’Ibiza actual.

De fet, aquest és un punt clau de cara al futur de l’Ibiza o l’Arona, ja que en general el públic està disposat a pagar una mica més per models elevats (SUV o crossover) que no pas sobre turismes convencionals com l’actual Ibiza, i això permet obtenir més benefici sobre les inversions en producció, tot i que el volum total de vendes sigui igual o fins i tot una mica més petit que l’actual.

El benefici sobre cada unitat venuda de l’Ibiza actual és més petit que el que la marca obté en cada venda d’un Arona o Ateca, per posar un exemple. Seguint aquest patró, a Seat li podria interessar que el successor de l’actual Ibiza (s’anomeni Ibiza o no) sigui un model de més valor afegit al mercat i que permeti obtenir un marge comercial sensiblement superior a l’actual. En aquest sentit, avui dia sembla clar que un vehicle de carrosseria elevada (SUV, CUV o crossover) i electrificat deixa un marge comercial superior al dels turismes convencionals, com el cas de l’històric Ibiza. A més, l'actual plataforma, que no permet desenvolupar models de tracció integral o electrificats, sembla limitar el recorregut i les possibilitats de millora de l'Ibiza actual, lligat de peus i mans per uns condicionants tecnològics que no li permeten presentar novetats mecàniques electrificades.

En aquest sentit, si realment cal fer un espai per a un nou model elèctric a Martorell, el més lògic seria fer-ho substituint l’Ibiza, un cotxe que cada cop té menys incidència en el mercat, castigat per la moda SUV i eclipsat pel seu germà gran León, que en canibalitza una part dels clients potencials, com també ho fa l'Arona.

Amb tot, encara és aviat per saber com serà l’Ibiza del futur (l’actual generació encara té recorregut comercial), però el que sembla clar és que de cara al 2025 Seat abandonarà la plataforma MQB A0 dels seus models petits i l’Ibiza deixarà de ser tal com el coneixem fins ara.