Q4 e-tron, el nou SUV elèctric d’Audi

Fa anys que Audi tenia reservat el nom comercial Q4 per crear un cotxe especial, únic i diferent dins la història de la marca. Finalment la marca dels anells ha confirmat que presentarà un nou SUV anomenat Q4 e-tron al Saló de Ginebra, que comença d'aquí poques setmanes, i tot fa pensar que aquest nou model serà un cotxe elèctric (encara no sabem si totalment elèctric o híbrid endollable) i que obre la porta a la nova generació de totcamins elèctrics de la marca.

Els primers esborranys o ‘teasers’ presentats per Audi mostren un vehicle elegant i esportiu de tall cupè amb línies marcades i proteccions als baixos i als passos de roda. A més, tot i que no necessitaria una gran calandra per refrigerar un motor tèrmic, els alemanys mantenen alguns dels elements de disseny que estem habituats a veure en els cotxes convencionals, sense grans innovacions estètiques.

Però la presència d’aquesta gran calandra i les entrades d’aire inferiors potser poden fer a pensar que l’Audi Q4 e-tron podria ser un cotxe híbrid endollable (PHEV) en comptes d’un elèctric totalment pur i de zero emissions. Sigui com sigui, el que sembla clar és que en format totalment elèctric amb dos motors elèctrics (un sobre cada eix) o en format híbrid (motor convencional i elèctric), el Q4 e-tron serà un cotxe amb tracció integral de sèrie.

Pel que fa als interiors, el Q4 e-tron mostra un disseny molt similar al que Audi ja utilitza en els seus models de darrera generació, com ara els nous A7 o Q3, amb un domini cada cop més evident de les pantalles tàctils i els comandaments digitals en detriment dels botons convencionals.

El nou Q4 e-tron serà presentat oficialment al Saló de Ginebra, que obrirà les portes d'aquí poc més de dues setmanes, i promet ser l'estrella de la marca en l'ofensiva elèctrica d'Ingolstadt.