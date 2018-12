Prius Hybrid AWD-i, ara amb tracció integral

El Toyota Prius és un mite del món de l’automoció. Un cotxe diferent que ja vam tenir ocasió de provar, i que molts identifiquen com el cotxe híbrid per excel·lència, que per primer cop des de l’any del seu naixement, el ja llunyà 1997, ara disposarà de versions amb tracció a les quatre rodes.

I és que el nou Prius Hybrid AWD-i estrena un nou motor elèctric que actua sobre l’eix posterior, però que només entra en funcionament quan l’electrònica detecta una manca de tracció per ferm lliscant o per facilitar la maniobra d’arrencada del vehicle en sortir d’un semàfor o a l’encendre el cotxe, per exemple.

L’altre novetat mecànica del Prius Hybrid AWD-i és que introduirà unes noves bateries de níquel i hidrur metàl·lic que té unes millors prestacions en condicions meteorològiques adverses amb fred intens que les tradicionals d’ions de liti.

Estèticament el nou Prius estrena uns nous fars davanters i posteriors redissenyats, i estrenarà nous colors de pintura per la carrosseria i llandes amb dissenys diferents a les de sèrie. Els interiors també s’actualitzen amb nous entapissats, un nou sistema de càrrega sense fils pels telèfons mòbils i una actualització del sistema d’infoentretniment Toyota Touch 2, amb una pantalla tàctil amb una resposta més ràpida i de control més precís.